Лидерами заказов на мероприятия у праздничных агентств остаются мобильные операторы и ИТ-компании, остальные — отказываются от звездной шоу-программы, предпочитают кавер-бэнды и счет за кухню в 70 рублей за человека. TUT.BY узнал, как происходит организация корпоративов, сколько готовы платить отечественные компании и какие тематики корпоративных праздников сейчас актуальны.



Фото: Eventum Globo

Подготовка к Новому году начинается с лета

«Работа над корпоративным проектом, который будет реализован под Новый год, начинается еще летом, когда компания получает приглашение на участие в тендере», — рассказывает директор event-агентства Grand Fiesta Company Екатерина Копыш. Далее идет детальная проработка идей и подготовка предложения. Проходит несколько встреч с клиентом, на которых агентство презентует проект. После официального подтверждения на организацию мероприятия начинается самая интересная работа: обсуждение детального сценария, организационные встречи с артистами и прочее.

Однако этим труды ивентеров не ограничиваются. Агентство и заказчик должны сформировать бюджет на выбранную идею, подобрать площадку и составить меню, объясняет руководитель корпоративного направления компании Perfect Event Антон Калинин. Подготовка и распечатка пригласительных, разработка декорации, подбор команды для технического обеспечения мероприятия, поиск фотографов и видео-операторов — также неотъемлемая часть работы event-агентства.

«С учетом того, что бюджеты на развлечения в компаниях все еще не велики, особой популярностью пользуются концепции, где большая часть работы ложится на ведущих, — рассказывает Калинин. — В этом году востребована концепция, которая строится на большом количестве интересных и активных конкурсов, что-то на подобии популярного телевизионного шоу «Подмосковные вечера».

Ведущего чаще всего выбирают исходя из целевой аудитории праздника, концепции и тематики мероприятия. Как рассказывает управляющий партнер Eventum Globo Андрей Рудь, сейчас нет какого-то определенного тренда: заказывают всех, независимо от медийности или известности. Рынок ведущих растет, и, соответственно, растет конкуренция.

«Прошли времена, когда топовые ведущие стоили полторы-две тысячи долларов. Гонорары самых „звездных“ упираются нынче в тысячу. Причем конкуренцию им составляют не один десяток опытных и известных ведущих, а еще, скажем так, второго сегмента популярности, которые то и дело трубят на своих страницах в социальных сетях — ребята, освободилась дата! — объясняет Рудь, — Никого не хочу обидеть, но самый трендовый момент этого сезона: если дата у ведущего не продана — можно позвонить практически любому, и он согласится работать за ту цену, которую ты ему озвучишь».

В тренде «Вечерний Ургант» и Солодуха

По словам Копыш, клиенты все чаще отходят от приевшихся тематик вроде «Гетсби» и хотят чего-то уникального, разработанного специально с учетом деятельности компании и тех целей, которые она преследуют. В этом году наиболее популярным стал формат ТВ-шоу в стиле «Точь-в-точь» или «Вечерний Ургант», где сами гости мероприятия играют главную роль.

«Раньше у нас стояли задачи удивить сотрудников звездной шоу-программой. В этом году наиболее востребован формат корпоративного мероприятия с максимальным вовлечением и сплочением сотрудников, — объясняет директор Grand Fiesta Company. — В таких мероприятиях вся шоу-программа состоит из тщательно подготовленных творческих номеров работников компании».

Агентство заранее объявляет кастинг, создает проектные группы, в которых на протяжении двух месяцев сотрудники еженедельно участвуют в постановке номеров с режиссером и хореографом-постановщиком. По мнению Копыш, впоследствии работники компании-заказчика демонстрируют номера, которые вполне могут сравниться по качеству с профессиональными шоу-программами.

Но весь корпоратив не может удержаться лишь на самоотверженности сотрудников компании. Естественно на мероприятия заказывают и артистов. Конечно, далеко не всегда клиент хочет медийного исполнителя в качестве хедлайнера, зачастую достаточно и качественного кавер-бэнда, но вот уж если хедлайнер необходим, то он должен быть известным, чтобы каждый гость был приятно удивлен присутствием крупной звезды.

«Разумеется, в первую очередь выбор артиста со стороны заказчика зависит от бюджета мероприятия. ИТ и банковская сферы могут позволить себе привезти „Океан Ельзи“, но другим приходится рассчитывать только на звезд белорусской эстрады», — объясняет директор Grand Fiesta Company.

Однако, по мнению Калинина, популярность, к примеру, Александра Солодухи в этом году значительно возросла после его перфоманса в переходе на Октябрьской площади. А вот российских артистов в большинстве случаев выбирает частный клиент или компания, отмечающая очень знаковое событие в своей корпоративной жизни.

«Если говорить о белорусских артистах вне белорусской эстрады, то явный лидер этого новогоднего сезона — группа Ляпис 98, — рассуждает Андрей Рудь. — Честно, я не знаю, что повлияло на изменение статуса „блокадности“ Михалка. Но его возвращение на белорусскую сцену, конечно, радует. При гонораре в 10 000 долларов группа имеет как минимум 6 выступлений на корпоративных мероприятиях в Минске в декабре. Это мы столько насчитали, возможно, их и больше».

А вот популярная «приглашенная белоруска» IOWA в Минск ездит все реже, продолжает Рудь. На первой волне российской популярности она стоила 7000−10000 долларов и ее легко могли себе позволить богатые белорусские компании, а сейчас она стоит за «двадцатку» — и это уже для белорусского рынка дорого.



Фото: Eventum Globo

«Корпоративные клиенты немного отошли от экономического стресса и приняли сложившуюся ситуацию»

Чаще всего на организацию мероприятий заказы поступают от ИТ-компаний, рассказывает Копыш, а вот государственные предприятия в этом году стараются закрыть этот вопрос своими силами. Однако, несмотря на некоторую потерю государственного сектора, по сравнению с предыдущим годом, объем заказов увеличился на 20%.

"Корпоративные клиенты немного отошли от экономического стресса и приняли сложившуюся ситуацию, и пусть сейчас новогодние бюджеты скромнее, нежели были 3−4 года назад, но компании снова хотят праздника и веселья, — прокомментировал руководитель направления Perfect Event. — ИТ-компании и иностранные представительства как обычно лидируют, у них всегда закладывается годовой бюджет на корпоративные мероприятия для сотрудников".

Чтобы дать комплексную оценку рынку event-индустрии в новогодний сезон 16/17, надо подойти к этому вопросу дифференцированно, рассуждает управляющий партнер Eventum Globo. По его мнению, нужно разделить клиентов на три категории: компании с числом сотрудников 1000+ и бюджетами более $ 100 000. (мобильные операторы, банки, крупнейшие ИТ-компании); компании с штатом в 200−500 человек, а бюджетами в $ 20 000+; и компании в 100 сотрудников и бюджетами, стартующими от $ 10000.

«У первой категории наблюдается минимальный прирост в бюджетах. В свою очередь, у второй — небольшое сокращение, как в количественном плане, так и в бюджетах. А у компаний поменьше ситуация явно хуже — тотальная экономия как на ивентах, так и бюджетах», — резюмирует Рудь.

Тон в «новогодних hr-гулянках» задают мобильные операторы, банковская и ИТ-сферы, а event-стагнацию продолжают, как и год назад, логисты, ритейл, торговая и производственная сфера, добавляет управляющий партнер Eventum Globo.

Цена проведения корпоратива зависит от многих составляющих и кроме количества сотрудников: это техническое оснащение площадки, количество звукового оборудования, наличие тематики и сценарного плана мероприятия, сложности оформления и количества привлеченных артистов. Учитывая все эти нюансы, средняя стоимость новогоднего корпоратива в этом году составляет $ 80−100 на человека. Бюджет, который компании готовы потратить на развлекательную программу, — от $ 1500 до $ 30000. Средний счет на кухню в городе — от $ 35 до $ 80 на человека.