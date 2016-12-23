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"Транснефть" направила Беларуси предложения по тарифам на 2017 год

24.12.2016 10:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 дек – Sputnik. Российское ОАО "Транснефть" направило Беларуси предложения в отношении повышения тарифов на транзит нефти по территории республики в следующем году, заявил советник главы ОАО Игорь Демин.

"Транснефть" направила Беларуси предложения по тарифам на 2017 год
© Sputnik Стрингер
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По его словам, в компании был проеден анализ изменения тарифов и подготовлены предложения для Беларуси на 2017 год.

По информации представителя российской компании, "Транснефть" полагает, что экономически обоснованным является повышение тарифов: на прокачку нефти в ОАО "Гомельтранснефть Дружба" — 5,8%, ОАО "Полоцктранснефть Дружба" — 11,76%". При этом Демин уточнил, что данные цифры озвучены белорусской стороне.

Он также добавил, что по этому вопросу каждой из белорусских компаний было отправлено экспертное заключение.

Как ранее отметила "Транснефть", объем поставок нефти из России в Беларусь в первом квартале 2017 года составит 4,5 миллиона тонн, при этом возможна корректировка данной цифры.

 
Теги: Минск
 
 
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Объем поставок нефти из России в Беларусь в первом квартале 2017 года предварительно составит 4,5 миллиона тонн, возможна корректировка.

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