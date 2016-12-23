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Нацбанк разрешил "Евроторгинвестбанку" привлекать средства населения и работать с электронными деньгами
24.12.2016 11:41 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 24 декабря. Национальный банк Беларуси расширил лицензионные полномочия ОАО "Евроторгинвестбанк".
В соответствии с постановлением правления Нацбанка № 628 от 21 декабря ранее выданная лицензия на осуществление банковской деятельности ОАО "Евроторгинвестбанк" дополнена следующими банковскими операциями: привлечение денежных средств физических лиц на счета и во вклады (депозиты); размещение привлеченных денежных средств физических лиц на счета и во вклады (депозиты) от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности; открытие и ведение банковских счетов физических лиц; выпуск в обращение (эмиссия) электронных денег.
"Евроторгинвестбанк" действует на основании лицензии Нацбанка на осуществление банковской деятельности № 26 от 28 мая 2013 года. Нормативный капитал банка на 1 декабря 2016 года составляет 51.423,3 тыс. рублей.
Владельцем более 99% уставного фонда ОАО "Евроторгинвестбанк" является ООО "Евроторг", которому принадлежит сеть магазинов "Евроопт".
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Нацбанк разрешил "Евроторгинвестбанку" привлекать средства населения и работать с электронными деньгами
Минск, 24 декабря. Национальный банк Беларуси расширил лицензионные полномочия ОАО "Евроторгинвестбанк". В соответствии с постановлением правления Нацбанка...
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