МИНСК, 24 дек – Sputnik. Самые большие зарплаты по-прежнему получают граждане в Минске – в среднем в ноябре работникам в столице начислили 1008 рублей, свидетельствуют данные Национального статистического комитета Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Средняя зарплата в Беларуси снижается уже третий месяц

Белстат накануне опубликовал данные о начисленной заработной плате работников в ноябре 2016 года – по стране граждане за месяц в среднем получили по 717 рублей.

Как отмечает Белстат, самая большая начисленная заработная плата в прошлом месяце была в Минске – 1008 рублей и 1 копейка, на втором месте – Минская область (716,1 рубля), на третьем – Гомельская (640,2).

Работники в Брестской области в среднем в ноябре получили 624 рубля, в Могилевской – 614,2, Гродненской – 613. Самая маленькая средняя зарплата, по информации ведомства, — на Витебщине: только 608 рублей.