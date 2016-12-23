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Белстат: больше всего по-прежнему зарабатывают в Минске

24.12.2016 12:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 дек – Sputnik. Самые большие зарплаты по-прежнему получают граждане в Минске – в среднем в ноябре работникам в столице начислили 1008 рублей, свидетельствуют данные Национального статистического комитета Беларуси.

Белстат: больше всего по-прежнему зарабатывают в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Средняя зарплата в Беларуси снижается уже третий месяц

Белстат накануне опубликовал данные о начисленной заработной плате работников в ноябре 2016 года – по стране граждане за месяц в среднем получили по 717 рублей.

Как отмечает Белстат, самая большая начисленная заработная плата в прошлом месяце была в Минске – 1008 рублей и 1 копейка, на втором месте – Минская область (716,1 рубля), на третьем – Гомельская (640,2).

Работники в Брестской области в среднем в ноябре получили 624 рубля, в Могилевской – 614,2, Гродненской – 613. Самая маленькая средняя зарплата, по информации ведомства, — на Витебщине: только 608 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Самая маленькая средняя зарплата, по информации ведомства – на Витебщине: только 608 рублей.

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