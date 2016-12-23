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Нацбанк ввел в обращение отчеканенные в Казахстане памятные монеты "Гогаль звычайны"
24.12.2016 12:30 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 24 декабря. Национальный банк Беларуси 23 декабря ввел в обращение памятные монеты "Гогаль звычайны" серии "Птушка года": серебряную – номиналом 10 рублей, массой 16,81 г, диаметром 32 мм, пробой сплава 925, тиражом 1.000 штук; медно-никелевую – номиналом 1 рубль, массой 13,16 г, диаметром 32 мм, тиражом 2.000 штук.
Как сообщает Нацбанк, монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – выступающий кант по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.
Аверс: вверху – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь, по кругу надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; в центре, в овале, – изображение птенца на стилизованных ладонях, под ним справа – год чеканки (на серебряной монете – проба сплава); внизу – номинал: 10 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой).
Реверс: в центре, в овале, символизирующем яйцо, – рельефное изображение птицы; по овалу надписи: слева – ПТУШКА ГОДА, справа – ГОГАЛЬ ЗВЫЧАЙНЫ.
Монеты отчеканены на РГП "Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан". Серебряные монеты изготовлены качеством "пруф", медно-никелевые – "пруф-лайк".
"Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений", – говорится в сообщении главного банка страны.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 24 декабря. Национальный банк Беларуси 23 декабря ввел в обращение памятные монеты "Гогаль звычайны" серии "Птушка года": серебряную – номиналом 10...
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