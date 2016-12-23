Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина поделилась с «СБ» подробностями празднования Нового года, а также о том, мечтает ли она стать бабушкой.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Вся моя семья — это мой сын. Традиционно в последние годы мы весьма консервативны в плане празднования Нового года. Как и герои „Иронии судьбы“, каждый год 31 декабря мы идем в баню, которая расположена в подвале нашего дома. Пока мы находимся в парилке, на гриле жарится мясо, запекается картошка», — привела подробности Лидия Ермошина.

Она также призналась, что у нее есть традиция зажигать дома иерусалимскую свечу и обходить с ней все углы. «Мне кажется, что таким образом я отгоняю злых духов. В принципе, аналогичный обряд я провожу и на Рождество. Вообще я человек нерелигиозный, но думаю, что это точно не помешает. Тем более как раз в этом году мне довелось снова побывать в Иерусалиме, так что запас всего необходимого для ритуала со свечами у меня имеется», — рассказала председатель Центризбиркома.

А вот желаний под бой курантов председатель белорусского ЦИК уже давно не загадывает. «Более того, я пришла к выводу: чем больше чего-то хочешь, тем меньше получаешь. Я заметила, что все мои самые удачные поездки — как правило, когда я еду, что называется, через „не хочу“. Так что я пришла к выводу, что, наверное, Бог смеется над нашими желаниями. Не надо ничего очень сильно хотеть, а если все-таки хотите — работайте на результат», — призвала она.

Внуков Лидия Ермошина пока не ожидает. «Когда у меня спрашивают, почему мой сын не женат, я отвечаю: «По крайней мере, он не сделал несчастной ни одну женщину», — пояснила она свое отношение к этой теме.

На вопрос о том, возникало ли когда-нибудь желание повернуть время вспять и что-либо изменить в жизни, Лидия Ермошина ответила: «Нет, я думаю, что в жизни все складывается именно так, как должно было сложиться».