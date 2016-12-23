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Совет ЕЭК продлил срок беспошлинного ввоза в ЕАЭС отдельных типов пассажирских самолетов

24.12.2016 15:12 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 24 декабря. Совет Евразийской экономической комиссии продлил срок временного ввоза гражданских пассажирских самолетов на пять лет с освобождением от уплаты налогов и пошлин, сообщает пресс-служба ЕЭК.

"Предоставление льготы в виде освобождения от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов в отношении временно ввозимых гражданских пассажирских самолетов не относится к воздушным суднам с максимальным количеством пассажирских мест свыше 50 и менее 110", — заявила министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина. 

По ее словам, такое решение принято, чтобы авиаперевозчики, эксплуатирующие иностранные среднемагистральные турбореактивные самолеты на условиях договоров аренды и лизинга, избежали негативных последствий.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года.  В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах Союза.

Совет Евразийской экономической комиссии — орган, в состав которого входят вице-премьеры государств-членов.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 24 декабря. Совет Евразийской экономической комиссии продлил срок временного ввоза гражданских пассажирских самолетов на пять лет с освобождением от уплаты...

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