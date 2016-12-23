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Россия не исключает решения газового спора с Беларусью в суде
24.12.2016 15:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек – Sputnik. Поиск решения газового спора между Россией и Беларусью может быть продолжен в суде, передают российские СМИ со ссылкой на вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.
© Sputnik Михаил Фомичев
По его словам, дело уже находиться в суде. При этом вице-премьер не смог уточнить, есть ли шанс на возобновление переговоров между странами до Нового года заявив, что ему сложно ответить на этот вопрос.
Спор возник из-за разного понимания того, как должна формироваться текущая цена на газ. В Беларуси полагают, что на фоне мирового падения цен на энергоносители справедливой ценой будет 73 доллара за 1 тысячу кубометров российского газа. Российские партнеры с этой цифрой не согласились и напомнили, что по действующему контракту на 2015–2016 годы цена для Беларуси составляет 132 доллара за 1 тысячу кубометров.
Еще одним аргументом белорусской стороны в пользу снижения цены на газ была необходимость учитывать в вопросах ценообразования интеграционную составляющую. Беларусь интересует не столько цена на газ, сколько разница в ценах в странах.
"Если в регионах, которые находятся рядом с Беларусью цена на газ в два с лишним раза ниже, чем в Беларуси, то вполне понятно, что конкурентоспособность товаров, которые производятся у нас, будет заведомо хуже, чем на территории Российской Федерации, – заявил тогда белорусский премьер Андрей Кобяков.
В ноябре Беларусь внесла авансовый платеж за газ и заявила, что надеется на восстановление объемов поставок нефти в республику. Однако Россия этот
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Конфликт между Россией и Беларусью возник из-за разного понимания цены на энергоносители: в республике посчитали, что на фоне мирового падения цен, тарифы стоило...
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