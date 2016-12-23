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Нацбанк Беларуси в 2017 году выпустит в обращение 11 наименований памятных монет

24.12.2016 16:32 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 24 декабря. Постановлением правления Национального банка утвержден Перечень памятных монет, являющихся законным платежным средством Республики Беларусь, планируемых к выпуску в обращение в 2017 году. В соответствии с документом в следующем году планируется выпустить 11 наименований памятных монет, сообщает пресс-служба главного банка страны.

Стало уже традицией выпускать памятные монеты, посвященные Птице года, которую определяет общественное объединение "Ахова птушак Бацькаўшчыны". В 2017 году такой птицей выбран хохлатый жаворонок. Монета "Жаўрук-смяцюх" (хохлатый жаворонок) станет 10-й в рамках серии "Птушка года".

Согласно китайскому календарю, 2018 год — год Собаки. В продолжение серии "Кітайскі каляндар" в конце 2017 года будет выпущена памятная монета "Год Сабакі" ("Год Собаки").

В 2017 году будет завершена серия из 6 памятных монет "Шлях Скарыны", которая приурочена к 500-летию выхода Библии Франциска Скорины. К выпуску запланированы две монеты — "Шлях Скарыны. Вільня" и "Шлях Скарыны. Прага". Ранее Национальный банк выпустил монеты "Шлях Скарыны. Полацк" (2015 год) и "Шлях Скарыны. Кракаў", "Шлях Скарыны. Падуя", "Шлях Скарыны. Венецыя" (2016 год).

В следующем году также завершится выпуск серии монет "Адроджаныя расліны" в рамках проекта ПРООН по сохранению и возрождению исчезнувших растений. Будет выпущена монета "Дуброўка скальная" ("Лапчатка скальная").

Большой популярностью пользуется серия памятных монет "Помнікі архітэктуры Беларусі". В рамках данной серии ожидается выпуск монеты "Троiцкi касцёл са званiцай. Чарнаўчыцы". Троицкий костел — уникальный памятник белорусской архитектуры поздней готики и ренессанса, с выразительными чертами оборонного зодчества средневековья.

В 2017 году будет продолжена серия памятных монет "Свет вачыма дзяцей" ("Мир глазами детей"), которая начата в 2016 году. Дизайн монет основан на детских рисунках, признанных победителями открытого конкурса "Дети рисуют монеты", проведенного Национальным банком. В дизайне монет "Свет вачыма дзяцей. 2017" планируется использовать рисунки детей от 7 до 9 лет.

В 2017 году выпуском памятных монет "Легенда пра пчалу" будет завершена серия памятных монет "Беларускія народныя легенды". В рамках данной серии уже выпущены в обращение памятные монеты "Легенда пра бусла", "Легенда пра зязюлю", "Легенда пра жаваранка", "Легенда пра чарапаху", "Легенда пра мядзведзя" и "Легенда пра гіля". У славян пчела всегда считалась божьей букашкой, от которой польза и людям (мед) и Богу (Желтый воск — Богу на свечки).

Монеты спортивной тематики традиционно популярны в Беларуси и за рубежом. С 22 февраля по 5 марта 2017 года в финском Лахти пройдет 51-й чемпионат мира по лыжным видам спорта (FIS Nordic World Ski Championships 2017). К этому событию Нацбанк выпустит памятные монеты "Чэмпіянат свету па лыжных відах спорту 2017 года. Лахці".

В следующем году будет праздноваться 950-летие основания Минска. В честь этого события в перечень на 2017 год включены памятные монеты "Мiнск. 950 гадоў".
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 24 декабря. Постановлением правления Национального банка утвержден Перечень памятных монет, являющихся законным платежным средством Республики Беларусь,...

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