Незаконный объем поставок украинской говядины в Россию через Беларусь достиг суммы как минимум $ 100 млн, рассказал РБК руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.



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По его словам, украинскую говядину возили несколько белорусских компаний.

«Мы нашли канал незаконных поставок мяса говядины. В этом могли принимать участие несколько компаний, пока точно понятно, что это «Георгий и сыновья», — сказал Данкверт.

По его словам, в 2016 году данная компания поставила в Россию не менее 10,5 тыс. т мяса. «За счет незаконных поставок они ["Георгий и сыновья"] могли заработать до $ 100 млн», — сказал Данкверт.

В реэкспорте украинской говядины Россельхознадзор подозревает еще две белорусские компании. «Будем разбираться, мы этим занимаемся», — заверил Данкверт.

Россельхознадзор уже ввел запрет на поставки мяса с предприятия «Георгий и сыновья» и будет вводить запрет на поставки продукции с других предприятий, если будет доказана из причастность к ввозу продукции из Украины, подчеркнул глава ведомства.

По словам Данкверта, в 2016 году Беларусь увеличила поставки говядины в Россию на 20%. По состоянию на 20 декабря было введено 162 тыс. т говядины, годом ранее на ту же дату — примерно 130 тыс. т. «Не могли понять — откуда такое увеличение поставок. Должны было тогда упасть поставки молока, но они также возросли», — отметил Данкверт. Зато на границе специалисты Россельхознадзора обнаруживают машины с мясом, на котором срезаны клейма, добавил он.

«Не надо поставлять нам в Россию санкционную продукцию. Ввоз этого мяса — результат недостоверной сертификации, которую проводят несколько ветеринарных врачей. Без участия властей это не могло происходить», — уверен Данкверт.

В начале декабря в интервью РБК Данкверт обвинил Беларусь в том, что страна активно пользуется ситуацией, когда российский рынок закрыли для поставок из ЕС, Украины, и ведет себя при этом недобросовестно.

На эти претензии резко отреагировал белорусский президент. «У нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно. Оказывается, у него кусок мяса из Беларуси, или стакан молока, или кусок хлеба застревают, продукция не та. И правительство при этом молчит», — сказал Лукашенко.

СООО «Гергий и сыновья» зарегистрировано в деревне Слобода Минского района. Занимается производством мясных изделий. Накануне, 23 декабря, Россельхознадзор сообщил, что с этого же дня ввел временные ограничения на поставки продукции предприятия «Георгий и сыновья». Мера введена «до проведения специалистами Россельхознадзора совместного с уполномоченными органами в области ветеринарного надзора Республики Беларусь проверки деятельности этого предприятия», поясняло ведомство.