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Максим Рыженков хотел бы иметь велопарковку возле Администрации президента

25.12.2016 08:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Максим Рыженков, бывший помощник президента по вопросам физической культуры, спорта и развития туризма, а ныне первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков считает, что надо было бы сделать парковку для велосипедов возле здания Администрации. Об этом он заявил в интервью программе «Картина мира» телеканала «РТР-Беларусь», показанном вечером 24 декабря.


Максим Рыженков. Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

«Тем более, что рядом находится велосипедная дорожка, — добавил высокопоставленный чиновник, — Кому-то можно было бы и в обед прокатиться. И вечером — домой. Или с утра приехать. <…>Молодое, современное, европейское, динамичное государство — мы должны быть таковыми и по своей сути. Посмотрите на европейских чиновников — все подтянуты. <…> Посмотрите на нашего президента. Он всем сегодня дает пример, каким надо быть государственному чиновник самого высокого уровня».

Сам Рыженков хочет найти в своем рабочем графике время для занятия баскетболом, которым он увлекается.

Говоря уже конкретно о работе под началом новой главы Администрации президента Натальи Кочановой, Рыженков заявил, что у него «очень оптимистичные настроения», он рад с ней работать в одной команде.

«Администрация должна быть экспертным штабом единомышленников, и работа должна быть командная. Правда, когда принято решение, демократия заканчивается. Я приверженец такого подхода», — заявил Рыженков.

Напомним, 21 декабря Александр Лукашенко назначил Максима Рыженкова, первого вице-президента НОК, первым заместителем главы Администрации президента.

 
 
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Сам Рыженков хочет найти в своем рабочем графике время для занятия баскетболом, которым он увлекается.

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