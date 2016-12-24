﻿﻿ В Новый год с новым цехом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Новый год с новым цехом

25.12.2016 — Новости Экономики | Могилевские ведомости  
Размер текста:
A
A
A
В Новый год с новым цехомВерсия для печатиВ Новый год с новым цехомОтправить на e-mail
Автор: 
Галина ХИТРИКОВА.

На могилевском Заводе полимерных труб запущен в работу цех резки и обработки металла.

Новое подразделение стало последним этапом 4-летней программы модернизации производства предизолированных труб и расширения номенклатуры выпускаемой продукции. В торжественной церемонии пуска цеха принял участие губернатор Могилевской области Владимир Доманевский.



Больше фото - в репортаже Mogilevnews.by

По прогнозам, озвученным коммерческим директором предприятия Максимом Максименко, построенный цех и приобретенное для него оборудование – а это установка плазменной резки – позволят в несколько раз увеличить производительность технологических операций, связанных с резкой металла и производством готовой продукции, а также значительно расширить рынок сбыта готовой продукции, в том числе и в странах Европы.

Особенность запущенного в работу оборудования в том, что оно обеспечивает минимальную ширину реза при максимальном качестве, благодаря которому кромка почти не требует дополнительной обработки. Кроме этого плазменная установка способна обрабатывать различные виды металлов: сталь, чугун, алюминий, а также выполнять работы с использованием одного и того же оборудования, для чего достаточно выбрать оптимальный режим по геометрии заготовки.

Строительство цеха осуществлялось с применением энергоэффективных технологий, позволяющих уменьшить потребление электрической и тепловой энергии в процессе эксплуатации. Новое подразделение оснащено высокопроизводительным фильтрующим оборудованием, защищающим окружающую среду от выбросов.

Проектирование и строительство цеха осуществлялось белорусскими проектными и подрядными предприятиями. Проект стоимостью порядка 8 миллиардов неденоминированных рублей был реализован в течение 10 месяцев. С пуском нового подразделения в нем было создано 10 новых рабочих мест.

ЗАО «Завод полимерных труб» на рынке уже два десятилетия. В течение последнего активно занимается модернизацией и расширением действующего производства. Например, с 2013 по 2016 год объем освоенных на предприятии инвестиций составил 5,6 миллиона долларов США. В июне 2014 года на территории предприятия был запущен в работу цех по производству гибких предварительно изолированных труб. В 2015 году освоен выпуск нового экспорт­но ориентированного инновационного продукта – системы гибких предизолированных труб с несущей трубой из термостойкого полиэтилена. При разработке технологии указанной продукции были использованы совместные разработки ЗАО «Завод полимерных труб» и Академии наук РБ, в том числе более 10 патентных решений.

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На могилевском Заводе полимерных труб запущен в работу цех резки и обработки металла.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Максим Рыженков хотел бы иметь велопарковку возле Администрации президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика