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В Новый год с новым цехом
25.12.2016 — Новости Экономики | Могилевские ведомости
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Автор:
Галина ХИТРИКОВА.
На могилевском Заводе полимерных труб запущен в работу цех резки и обработки металла.
Новое подразделение стало последним этапом 4-летней программы модернизации производства предизолированных труб и расширения номенклатуры выпускаемой продукции. В торжественной церемонии пуска цеха принял участие губернатор Могилевской области Владимир Доманевский.
По прогнозам, озвученным коммерческим директором предприятия Максимом Максименко, построенный цех и приобретенное для него оборудование – а это установка плазменной резки – позволят в несколько раз увеличить производительность технологических операций, связанных с резкой металла и производством готовой продукции, а также значительно расширить рынок сбыта готовой продукции, в том числе и в странах Европы.
Особенность запущенного в работу оборудования в том, что оно обеспечивает минимальную ширину реза при максимальном качестве, благодаря которому кромка почти не требует дополнительной обработки. Кроме этого плазменная установка способна обрабатывать различные виды металлов: сталь, чугун, алюминий, а также выполнять работы с использованием одного и того же оборудования, для чего достаточно выбрать оптимальный режим по геометрии заготовки.
Строительство цеха осуществлялось с применением энергоэффективных технологий, позволяющих уменьшить потребление электрической и тепловой энергии в процессе эксплуатации. Новое подразделение оснащено высокопроизводительным фильтрующим оборудованием, защищающим окружающую среду от выбросов.
Проектирование и строительство цеха осуществлялось белорусскими проектными и подрядными предприятиями. Проект стоимостью порядка 8 миллиардов неденоминированных рублей был реализован в течение 10 месяцев. С пуском нового подразделения в нем было создано 10 новых рабочих мест.
ЗАО «Завод полимерных труб» на рынке уже два десятилетия. В течение последнего активно занимается модернизацией и расширением действующего производства. Например, с 2013 по 2016 год объем освоенных на предприятии инвестиций составил 5,6 миллиона долларов США. В июне 2014 года на территории предприятия был запущен в работу цех по производству гибких предварительно изолированных труб. В 2015 году освоен выпуск нового экспортно ориентированного инновационного продукта – системы гибких предизолированных труб с несущей трубой из термостойкого полиэтилена. При разработке технологии указанной продукции были использованы совместные разработки ЗАО «Завод полимерных труб» и Академии наук РБ, в том числе более 10 патентных решений.
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На могилевском Заводе полимерных труб запущен в работу цех резки и обработки металла.
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