Автор: Галина ХИТРИКОВА.

На могилевском Заводе полимерных труб запущен в работу цех резки и обработки металла.

Новое подразделение стало последним этапом 4-летней программы модернизации производства предизолированных труб и расширения номенклатуры выпускаемой продукции. В торжественной церемонии пуска цеха принял участие губернатор Могилевской области Владимир Доманевский.





Больше фото - в репортаже Mogilevnews.by

По прогнозам, озвученным коммерческим директором предприятия Максимом Максименко, построенный цех и приобретенное для него оборудование – а это установка плазменной резки – позволят в несколько раз увеличить производительность технологических операций, связанных с резкой металла и производством готовой продукции, а также значительно расширить рынок сбыта готовой продукции, в том числе и в странах Европы.

Особенность запущенного в работу оборудования в том, что оно обеспечивает минимальную ширину реза при максимальном качестве, благодаря которому кромка почти не требует дополнительной обработки. Кроме этого плазменная установка способна обрабатывать различные виды металлов: сталь, чугун, алюминий, а также выполнять работы с использованием одного и того же оборудования, для чего достаточно выбрать оптимальный режим по геометрии заготовки.

Строительство цеха осуществлялось с применением энергоэффективных технологий, позволяющих уменьшить потребление электрической и тепловой энергии в процессе эксплуатации. Новое подразделение оснащено высокопроизводительным фильтрующим оборудованием, защищающим окружающую среду от выбросов.

Проектирование и строительство цеха осуществлялось белорусскими проектными и подрядными предприятиями. Проект стоимостью порядка 8 миллиардов неденоминированных рублей был реализован в течение 10 месяцев. С пуском нового подразделения в нем было создано 10 новых рабочих мест.

ЗАО «Завод полимерных труб» на рынке уже два десятилетия. В течение последнего активно занимается модернизацией и расширением действующего производства. Например, с 2013 по 2016 год объем освоенных на предприятии инвестиций составил 5,6 миллиона долларов США. В июне 2014 года на территории предприятия был запущен в работу цех по производству гибких предварительно изолированных труб. В 2015 году освоен выпуск нового экспорт­но ориентированного инновационного продукта – системы гибких предизолированных труб с несущей трубой из термостойкого полиэтилена. При разработке технологии указанной продукции были использованы совместные разработки ЗАО «Завод полимерных труб» и Академии наук РБ, в том числе более 10 патентных решений.