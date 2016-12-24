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Глава Россельхознадзора: Незаконный объем поставок говядины в Россию из Украины через Беларусь оценивается минимум в 100 млн долларов
25.12.2016 15:27 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 25 декабря. Реэкспорт через Беларусь украинского мяса, ввоз которого запрещен с начала 2016 года, оценивается минимум в 100 млн долларов, заявил
По его словам, служба выявила канал незаконных поставок говядины через Беларусь. "Мы нашли канал незаконных поставок мяса говядины. В этом могли принимать участие несколько компаний, пока точно понятно, что это "Георгий и сыновья", — сказал Данкверт.
В 2016 году эта компания поставила в Россию не менее 10,5 тыс. тонн мяса, отметил глава ведомства. "За счет незаконных поставок они могли заработать до 100 млн долларов", — сказал он.
Глава ведомства добавил, что "еще две компании находятся на подозрении" в реэкспорте украинской говядины. "Будем разбираться, мы этим занимаемся", — заверил Данкверт.
Россельхознадзор уже ввел запрет на поставки мяса с предприятия "Георгий и сыновья" и введет запрет на поставки продукции с других предприятий, если будет доказана их причастность к ввозу продукции из Украины, подчеркнул глава ведомства.
В этом году, сказал он, Беларусь увеличила поставки говядины в Россию на 20%. По состоянию на 20 декабря ввезено 162 тыс. тонн говядины, годом ранее на ту же дату — примерно 130 тыс. тонн. "Не могли понять — откуда такое увеличение поставок. Должны были тогда упасть поставки молока, но они также возросли", — отметил Данкверт. Зато на границе специалисты Россельхознадзора обнаруживают машины с мясом, на котором срезаны клейма, добавил он.
"Не надо поставлять нам в Россию санкционную продукцию. Ввоз этого мяса — результат недостоверной сертификации, которую проводят несколько ветеринарных врачей [Беларуси]. Без участия властей это не могло происходить", — считает Данкверт.
БелаПАН.
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Глава Россельхознадзора: Незаконный объем поставок говядины в Россию из Украины через Беларусь оценивается минимум в 100 млн долларов
Минск, 25 декабря. Реэкспорт через Беларусь украинского мяса, ввоз которого запрещен с начала 2016 года, оценивается минимум в 100 млн долларов, заявил РБК глава...
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