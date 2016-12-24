|
Николай Лукашенко: Я не очень хочу стать президентом
25.12.2016 18:25 — Новости Экономики | Tut.by
11-летний российский журналист Евгений Гришин взял интервью у младшего сына президента и спросил, хочет ли Коля Лукашенко стать преемником своего отца, «Не очень», — ответил Николай Лукашенко. Интервью с Николаем Лукашенко показали в передаче «Специальный репортаж» на телеканале «
«Меня многие об этом спрашивают. Я наверное, не очень бы хотел стал президентом. Очень сложная жизнь тогда будет», — ответил он на вопрос юного журналиста.
На вопрос о том, кем младший сын президента хочет стать в будущем, Николай признался, что еще не определился.
«Может быть врачом, может быть военную карьеру сделать — еще не определился», — рассказал он.
11-летний россиянин Женя Гришину из поселка Артемовский под Владивостоком, очень хотел стать репортером. Юный корреспондент побывал в своей первой международной командировке и взял интервью у младшего сына президента Беларуси Николая Лукашенко.
Ранее младший сын президента с прессой самостоятельно не общался — это его первое интервью.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Меня многие об этом спрашивают. Я наверное, не очень бы хотел стал президентом. Очень сложная жизнь тогда будет", - ответил он на вопрос юного журналиста.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии