﻿ Николай Лукашенко: Я не очень хочу стать президентом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Николай Лукашенко: Я не очень хочу стать президентом

25.12.2016 18:25 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

11-летний российский журналист Евгений Гришин взял интервью у младшего сына президента и спросил, хочет ли Коля Лукашенко стать преемником своего отца, «Не очень», — ответил Николай Лукашенко. Интервью с Николаем Лукашенко показали в передаче «Специальный репортаж» на телеканале «Беларусь-1».


Скриншот видео

«Меня многие об этом спрашивают. Я наверное, не очень бы хотел стал президентом. Очень сложная жизнь тогда будет», — ответил он на вопрос юного журналиста.

На вопрос о том, кем младший сын президента хочет стать в будущем, Николай признался, что еще не определился.

«Может быть врачом, может быть военную карьеру сделать — еще не определился», — рассказал он.

11-летний россиянин Женя Гришину из поселка Артемовский под Владивостоком, очень хотел стать репортером. Юный корреспондент побывал в своей первой международной командировке и взял интервью у младшего сына президента Беларуси Николая Лукашенко.

Ранее младший сын президента с прессой самостоятельно не общался — это его первое интервью.

 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Меня многие об этом спрашивают. Я наверное, не очень бы хотел стал президентом. Очень сложная жизнь тогда будет", - ответил он на вопрос юного журналиста.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Глава Россельхознадзора: Незаконный объем поставок говядины в Россию из Украины через Беларусь оценивается минимум в 100 млн долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика