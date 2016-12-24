11-летний российский журналист Евгений Гришин взял интервью у младшего сына президента и спросил, хочет ли Коля Лукашенко стать преемником своего отца, «Не очень», — ответил Николай Лукашенко. Интервью с Николаем Лукашенко показали в передаче «Специальный репортаж» на телеканале « Беларусь-1 ».



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«Меня многие об этом спрашивают. Я наверное, не очень бы хотел стал президентом. Очень сложная жизнь тогда будет», — ответил он на вопрос юного журналиста.

На вопрос о том, кем младший сын президента хочет стать в будущем, Николай признался, что еще не определился.

«Может быть врачом, может быть военную карьеру сделать — еще не определился», — рассказал он.

11-летний россиянин Женя Гришину из поселка Артемовский под Владивостоком, очень хотел стать репортером. Юный корреспондент побывал в своей первой международной командировке и взял интервью у младшего сына президента Беларуси Николая Лукашенко.

Ранее младший сын президента с прессой самостоятельно не общался — это его первое интервью.