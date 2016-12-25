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"Все ссылаются на отсутствие средств". Запуск отеля на улице Октябрьской опять переносится
26.12.2016 07:54 — Новости Экономики | Tut.by
В начале 2016-го глава Минска Андрей Шорец
По плану и по словам Шорца, в этом году в Минске должны были открыть четыре отеля: Marriott, Double Tree by Hilton, гостиницу возле аквапарка «Лебяжий» и на Октябрьской, 19. Три первые уже работают, а вот четвертый, по словам главы города, в 2016-ом не откроют.
«Все ссылаются на отсутствие средств. И все проекты, которые у нас буксуют, буксуют по причине отсутствия финансирования», — пояснил Шорец.
Эту информацию подтвердили и в управлении архитектуры и строительства администрации Ленинского района.
«У них были проблемы с открытием кредитной линии для финансирования», — пояснили в администрации.
Гостиницу на пересечении улиц Октябрьской и Ленина компания «БелРостИнвестСтрой» планировала построить к чемпионату мира по хоккею 2014 года. Однако, строительство несколько раз приостанавливалось в том числе Минкультом, поскольку здание является историко-культурной ценностью. Была корректировка проекта, после которой нормативный срок строительства продлили до января 2017 года, поясняют в администрации района.
«Но вчера была комиссия в Мингорисполкоме, по итогам которой срок сдачи объекта продлили до марта 2017-го», — говорят в управлении.
По информации администрации, в здании осталось закончить внутреннюю отделку и поставить мебель. Получить оперативный комментарий у руководителя «БелРостИнвестСтрой» Сергея Климашевского не удалось.
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Гостиница на тусовочной улице Октябрьской должна была быть построена еще в 2014 году.
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