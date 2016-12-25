﻿ В Витебске готовится к банкротству ремонтное предприятие. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Витебске готовится к банкротству ремонтное предприятие

26.12.2016 08:24 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Экономический суд области открыл конкурсное производство в отношении специализированного ремонтно-строительного управления Витебска по делу о его банкротстве и назначил на предприятие антикризисного управляющего, сообщил судья Анатолий Гуреев.

Производство по делу о банкротстве возбудили в начале ноября 2016 года по инициативе самого должника. Суд установил защитный период на 2 месяца. По его итогам подтверждена неплатежеспособность предприятия, которая приобрела устойчивый характер.

Основные причины такого состояния — сокращение объемов производства, отсутствие оборотных средств, высокий уровень затрат и себестоимости продукции, неэффективное управление, отток квалифицированных специалистов. Предварительный размер кредиторской задолженности организации — свыше 880 тысячи рублей. Среди кредиторов — налоговая инспекция, банковское учреждение и ряд организаций Витебска.

Экономический суд назначил антикризисным управляющим Людмилу Бурденко. Ей предстоит составить реестр кредиторов и долговых обязательств акционерного общества, принять меры по сохранности имущества, а также подготовить два варианта планов на будущее предприятия — его санации или ликвидации. Срок конкурсного производства — 2 месяца.

«СРСУ г. Витебска» возникло в 2007 году после соединения трех коммунальных специализированных предприятий. В феврале 2014 года к нему присоединили коммунальное мебельное предприятие «Заря». Организация, в которой трудится около 100 человек, производит ремонтные и строительные работы, изготавливает нестандартную мебель.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предварительный размер кредиторской задолженности организации - свыше 880 тысячи рублей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
"Все ссылаются на отсутствие средств". Запуск отеля на улице Октябрьской опять переносится
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика