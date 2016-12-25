Экономический суд области открыл конкурсное производство в отношении специализированного ремонтно-строительного управления Витебска по делу о его банкротстве и назначил на предприятие антикризисного управляющего, сообщил судья Анатолий Гуреев.

Производство по делу о банкротстве возбудили в начале ноября 2016 года по инициативе самого должника. Суд установил защитный период на 2 месяца. По его итогам подтверждена неплатежеспособность предприятия, которая приобрела устойчивый характер.

Основные причины такого состояния — сокращение объемов производства, отсутствие оборотных средств, высокий уровень затрат и себестоимости продукции, неэффективное управление, отток квалифицированных специалистов. Предварительный размер кредиторской задолженности организации — свыше 880 тысячи рублей. Среди кредиторов — налоговая инспекция, банковское учреждение и ряд организаций Витебска.

Экономический суд назначил антикризисным управляющим Людмилу Бурденко. Ей предстоит составить реестр кредиторов и долговых обязательств акционерного общества, принять меры по сохранности имущества, а также подготовить два варианта планов на будущее предприятия — его санации или ликвидации. Срок конкурсного производства — 2 месяца.

«СРСУ г. Витебска» возникло в 2007 году после соединения трех коммунальных специализированных предприятий. В феврале 2014 года к нему присоединили коммунальное мебельное предприятие «Заря». Организация, в которой трудится около 100 человек, производит ремонтные и строительные работы, изготавливает нестандартную мебель.