МИНСК, 26 дек — Sputnik. Белорусские ученые могут представить экспериментальный образец электромобиля собственной разработки уже в следующем году, заявил накануне председатель президиума Национальной академии наук Беларуси (НАН) Владимир Гусаков в эфире "Столичного телевидения".

"Работаем над новым автомобилем — электромобилем. Мы полагаем, что в 2017 году — Году науки — у нас будет экспериментальный образец", — сказал руководитель НАН.

Он также добавил, что электромобиль планируется оснастить электродвигателем разработки белорусских ученых.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 декабря подписал указ об объявлении 2017 года Годом науки . Правительству дано поручение утвердить республиканский план мероприятий, который будет содействовать развитию в республике научных школ. Год науки призван повысить роль науки в выполнении задач социально-экономического развития Беларуси и обеспечить экономический рост страны.