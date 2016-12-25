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Беларусь работает над созданием собственного электромобиля

26.12.2016 08:46 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Белорусские ученые могут представить экспериментальный образец электромобиля собственной разработки уже в следующем году, заявил накануне председатель президиума Национальной академии наук Беларуси (НАН) Владимир Гусаков в эфире "Столичного телевидения".

"Работаем над новым автомобилем — электромобилем. Мы полагаем, что в 2017 году — Году науки — у нас будет экспериментальный образец", — сказал руководитель НАН.

Он также добавил, что электромобиль планируется оснастить электродвигателем разработки белорусских ученых.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 декабря подписал указ об объявлении 2017 года Годом науки. Правительству дано поручение утвердить республиканский план мероприятий, который будет содействовать развитию в республике научных школ. Год науки призван повысить роль науки в выполнении задач социально-экономического развития Беларуси и обеспечить экономический рост страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Экспериментальный образец автомобиля с электрическим двигателем собственной разработки специалисты НАН могут представить уже в следующем году, который объявлен...

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