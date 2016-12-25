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Беларусь работает над созданием собственного электромобиля
26.12.2016 08:46 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек — Sputnik. Белорусские ученые могут представить экспериментальный образец электромобиля собственной разработки уже в следующем году, заявил накануне председатель президиума Национальной академии наук Беларуси (НАН) Владимир Гусаков в эфире "Столичного телевидения".
"Работаем над новым автомобилем — электромобилем. Мы полагаем, что в 2017 году — Году науки — у нас будет экспериментальный образец", — сказал руководитель НАН.
Он также добавил, что электромобиль планируется оснастить электродвигателем разработки белорусских ученых.
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Экспериментальный образец автомобиля с электрическим двигателем собственной разработки специалисты НАН могут представить уже в следующем году, который объявлен...
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