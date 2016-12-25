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Во сколько обойдется налогоплательщикам покупка вещательных серверов для Белтелерадиокомпании?

26.12.2016 10:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Какие госструктуры активнее тратят бюджетные средства на компьютерное оборудование.

Лакомые куски высоких технологий

Компания «БелАВМ», вокруг которой на минувшей неделе разгорелся коррупционный скандал, не случайно попала в поле зрения правоохранительных органов.

Фирма входит в тройку крупнейших системных интеграторов страны. А на закупки компьютерного оборудования и информационных технологий выделяются огромные средства из казны.

В коррупционной схеме замешаны представители руководства трех госструктур: Национального банка Беларуси, Фонда социальной защиты населения Минтруда и социальной защиты и государственной информационно-расчетной системы «ЕРИП». Провернуть крупную тендерную аферу без помощи чиновников практически невозможно.

Судя по информации с официальных сайтов госзакупок, изученных Завтра твоей страны, СЗАО «БелАВМ» работало с упомянутыми госорганизациями в 2014-2015 годах.

В текущем году, по данным goszakupki.by, СЗАО «БелАВМ» выиграло тендер на поставку оборудования для Департамента финансов и тыла МВД (серверное оборудование, контроллер системы хранения данных), а также для Гродненского государственного университета им. Я. Купалы (компьютеры) и Управления капитального строительства Мингорисполкома (локальные вычислительные сети и сети телефонизации).

Топовые покупатели 

Завтра твоей страны составило топ-35 крупнейших закупок компьютерного оборудования и информационных технологий на сайте goszakupki.by.

В этот список вошли два контракта «БелАВМ».

А крупнейшей сделкой по закупкам компьютерного оборудования и информационных технологий, судя по информации ресурса goszakupki.by, в 2016 году стало приобретение вещательных серверов для телеканалов Белтелерадиокомпании. Победителем торгов со ставкой 2 млн 009 тыс 987 деноминированных рублей стала шауляйская компания «Системы телевидения и связи». Самым активным покупателем компьютерного оборудования в этом году был Департамент финансов и тыла МВД Беларуси.

Топ-35 крупнейших закупок компьютеров, оборудования и информационных технологий в 2016 году

Поставщик

Заказчик

Продукция

Сумма, в ден. руб.

Системы телевидения и связи (Литва)

Белтелерадиокомпания

Закупка вещательных серверов для телеканалов Белтелерадиокомпании

2 009 987

Бевалекс

Дирекция строящегося предприятия Министерства здравоохранения РБ

Оборудование локально-вычислительной системы

839 703

Ксорекс-Сервис

Национальное кадастровое агентство

Сервера с системами хранения данных

790 400

НПП Белсофт

Министерство по налогам и сборам

Устройства для шифрования каналов связи

617 520

Ксорекс-сервис

Главное управление капитального строительства Управления делами президента РБ

Закупка коммутационного оборудования для объекта «Капитальный ремонт с модернизацией административного здания по ул. Красноармейской, 4 в г. Минске»

574 362

Фолис (Литва)

Департамент финансов и тыла МВД

Расходные материалы для персонализации водительских удостоверений для принтера Toppan CP

434 527

Wuyi Haoyuan Hardware Products Company (Китай)

Департамент финансов и тыла МВД

ПЭВМ сверхкомпактные

339 256

Spausdinimo pasaulis (Литва)

Департамент финансов и тыла МВД

Принтеры

322 540

Стрит-Лаб

Центральный аппарат Государственного комитета судебных экспертиз РБ

ПЭВМ в комплекте

317 913

Саммит Текнолоджис

Центральный аппарат Государственного комитета судебных экспертиз РБ

Автоматизированное рабочее место эксперта компьютерно - технических экспертиз в комплекте

311 278

Фолис (Литва)

Департамент финансов и тыла МВД

Принтеры для персонализации водительских удостоверений

284 570

ППД Голографические технологии (Россия)

Департамент финансов и тыла МВД

Расходные материалы для специализированных принтеров персонализации машиносчитываемых документов Diletta

279 673

АБН-Групп

Департамент финансов и тыла МВД

Жесткие диски и оперативная память

259 699

Таоми

Центральный аппарат Следственного комитета РБ

Комплекты памяти для модернизации серверов Blade ProLiant BL460c Gen8

256 512

Spausdinimo pasaulis (Литва)

Департамент финансов и тыла МВД

Многофункциональные устройства

192 910

Бевалекс

Национальный статистический комитет РБ

Аппаратно-программный комплекс для обработки баз данных

181 920

Бевалекс

Дирекция строящегося предприятия Министерства здравоохранения РБ

Комплект оборудования локально-вычислительной сети

177 024

Белорусский государственный технологический университет

НПЦ по геологии

Выполнение опытно-конструкторских работ по разработке отдельных программных модулей экспертной системы реабилитации геологической среды, загрязненной нефтепродуктами

173 739

Адвантек-Бел системы связи

Центральный аппарат Государственного комитета судебных экспертиз

Сервер в комплекте с файловым хранилищем

172 438

БВКомпьютерс

УСК Републики Беларусь по г. Минску

Стационарный пользовательский ПЭВМ

172 310

Верлион

Национальная антидопинговая лаборатория

Система резервного копирования для обеспечения целостности и конфиденциальности хранения, перевода и обработки данных

172 228

Адвантек-Бел системы связи

Министерство по налогам и сборам

Система хранения данных

169 800

Стрит-Лаб

Департамент финансов и тыла МВД

ПЭВМ

162 820

Бевалекс

Национальный статистический комитет РБ

Серверы виртуализации

162 012

Белхард компьютерс

Дипсервис УДП РБ

Модернизация сервера НР

155 666

Солидекс

Департамент финансов и тыла МВД

Устройство межсетевого экрана

149 460

БелАВМ

Департамент финансов и тыла МВД

Серверное оборудование

148 350

Астлайн

Департамент финансов и тыла МВД

Мониторы

146 064

БВКомпьютерс

Министерство труда и социальной защиты

Компьютеры

145 539

АБН-Групп

Департамент финансов и тыла МВД

ПЭВМ сверхкомпактные

139 776

Стрит-Лаб

Национальный статистический комитет РБ

Персональные компьютеры

122 569

Spausdinimo pasaulis (Литва)

Департамент финансов и тыла МВД

Расходные материалы для принтеров и многофункциональных устройств

119 980

БВКомпьютерс

Министерство труда и социальной защиты

Компьютеры

112 998

ДЕКК Интернешнл

Национальная библиотека РБ

Персональный компьютер в составе: системный блок, монитор

107 971

БелАВМ

Департамент финансов и тыла МВД

Серверное оборудование

104 760
 
Теги: Минск
 
 
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