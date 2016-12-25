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Во сколько обойдется налогоплательщикам покупка вещательных серверов для Белтелерадиокомпании?
26.12.2016 10:16 — Новости Экономики | Tut.by
Какие госструктуры активнее тратят бюджетные средства на компьютерное оборудование.
Лакомые куски высоких технологий
Компания «БелАВМ», вокруг которой на минувшей неделе разгорелся
Фирма входит в тройку крупнейших системных интеграторов страны. А на закупки компьютерного оборудования и информационных технологий выделяются огромные средства из казны.
В коррупционной схеме замешаны представители руководства трех госструктур: Национального банка Беларуси, Фонда социальной защиты населения Минтруда и социальной защиты и государственной информационно-расчетной системы «ЕРИП». Провернуть крупную тендерную аферу без помощи чиновников практически невозможно.
Судя по информации с официальных сайтов госзакупок, изученных Завтра твоей страны, СЗАО «БелАВМ» работало с упомянутыми госорганизациями в 2014-2015 годах.
В текущем году, по данным goszakupki.by, СЗАО «БелАВМ» выиграло тендер на поставку оборудования для Департамента финансов и тыла МВД (серверное оборудование, контроллер системы хранения данных), а также для Гродненского государственного университета им. Я. Купалы (компьютеры) и Управления капитального строительства Мингорисполкома (локальные вычислительные сети и сети телефонизации).
Топовые покупатели
Завтра твоей страны составило топ-35 крупнейших закупок компьютерного оборудования и информационных технологий на сайте goszakupki.by.
В этот список вошли два контракта «БелАВМ».
А крупнейшей сделкой по закупкам компьютерного оборудования и информационных технологий, судя по информации ресурса goszakupki.by, в 2016 году стало приобретение вещательных серверов для телеканалов Белтелерадиокомпании. Победителем торгов со ставкой 2 млн 009 тыс 987 деноминированных рублей стала шауляйская компания «Системы телевидения и связи». Самым активным покупателем компьютерного оборудования в этом году был Департамент финансов и тыла МВД Беларуси.
Топ-35 крупнейших закупок компьютеров, оборудования и информационных технологий в 2016 году
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Какие госструктуры активнее тратят бюджетные средства на компьютерное оборудование.
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