Какие госструктуры активнее тратят бюджетные средства на компьютерное оборудование.

Лакомые куски высоких технологий

Компания «БелАВМ», вокруг которой на минувшей неделе разгорелся коррупционный скандал , не случайно попала в поле зрения правоохранительных органов.

Фирма входит в тройку крупнейших системных интеграторов страны. А на закупки компьютерного оборудования и информационных технологий выделяются огромные средства из казны.

В коррупционной схеме замешаны представители руководства трех госструктур: Национального банка Беларуси, Фонда социальной защиты населения Минтруда и социальной защиты и государственной информационно-расчетной системы «ЕРИП». Провернуть крупную тендерную аферу без помощи чиновников практически невозможно.

Судя по информации с официальных сайтов госзакупок, изученных Завтра твоей страны, СЗАО «БелАВМ» работало с упомянутыми госорганизациями в 2014-2015 годах.

В текущем году, по данным goszakupki.by, СЗАО «БелАВМ» выиграло тендер на поставку оборудования для Департамента финансов и тыла МВД (серверное оборудование, контроллер системы хранения данных), а также для Гродненского государственного университета им. Я. Купалы (компьютеры) и Управления капитального строительства Мингорисполкома (локальные вычислительные сети и сети телефонизации).

Топовые покупатели

Завтра твоей страны составило топ-35 крупнейших закупок компьютерного оборудования и информационных технологий на сайте goszakupki.by.

В этот список вошли два контракта «БелАВМ».

А крупнейшей сделкой по закупкам компьютерного оборудования и информационных технологий, судя по информации ресурса goszakupki.by, в 2016 году стало приобретение вещательных серверов для телеканалов Белтелерадиокомпании. Победителем торгов со ставкой 2 млн 009 тыс 987 деноминированных рублей стала шауляйская компания «Системы телевидения и связи». Самым активным покупателем компьютерного оборудования в этом году был Департамент финансов и тыла МВД Беларуси.

Топ-35 крупнейших закупок компьютеров, оборудования и информационных технологий в 2016 году

Поставщик Заказчик Продукция Сумма, в ден. руб. Системы телевидения и связи (Литва) Белтелерадиокомпания Закупка вещательных серверов для телеканалов Белтелерадиокомпании 2 009 987 Бевалекс Дирекция строящегося предприятия Министерства здравоохранения РБ Оборудование локально-вычислительной системы 839 703 Ксорекс-Сервис Национальное кадастровое агентство Сервера с системами хранения данных 790 400 НПП Белсофт Министерство по налогам и сборам Устройства для шифрования каналов связи 617 520 Ксорекс-сервис Главное управление капитального строительства Управления делами президента РБ Закупка коммутационного оборудования для объекта «Капитальный ремонт с модернизацией административного здания по ул. Красноармейской, 4 в г. Минске» 574 362 Фолис (Литва) Департамент финансов и тыла МВД Расходные материалы для персонализации водительских удостоверений для принтера Toppan CP 434 527 Wuyi Haoyuan Hardware Products Company (Китай) Департамент финансов и тыла МВД ПЭВМ сверхкомпактные 339 256 Spausdinimo pasaulis (Литва) Департамент финансов и тыла МВД Принтеры 322 540 Стрит-Лаб Центральный аппарат Государственного комитета судебных экспертиз РБ ПЭВМ в комплекте 317 913 Саммит Текнолоджис Центральный аппарат Государственного комитета судебных экспертиз РБ Автоматизированное рабочее место эксперта компьютерно - технических экспертиз в комплекте 311 278 Фолис (Литва) Департамент финансов и тыла МВД Принтеры для персонализации водительских удостоверений 284 570 ППД Голографические технологии (Россия) Департамент финансов и тыла МВД Расходные материалы для специализированных принтеров персонализации машиносчитываемых документов Diletta 279 673 АБН-Групп Департамент финансов и тыла МВД Жесткие диски и оперативная память 259 699 Таоми Центральный аппарат Следственного комитета РБ Комплекты памяти для модернизации серверов Blade ProLiant BL460c Gen8 256 512 Spausdinimo pasaulis (Литва) Департамент финансов и тыла МВД Многофункциональные устройства 192 910 Бевалекс Национальный статистический комитет РБ Аппаратно-программный комплекс для обработки баз данных 181 920 Бевалекс Дирекция строящегося предприятия Министерства здравоохранения РБ Комплект оборудования локально-вычислительной сети 177 024 Белорусский государственный технологический университет НПЦ по геологии Выполнение опытно-конструкторских работ по разработке отдельных программных модулей экспертной системы реабилитации геологической среды, загрязненной нефтепродуктами 173 739 Адвантек-Бел системы связи Центральный аппарат Государственного комитета судебных экспертиз Сервер в комплекте с файловым хранилищем 172 438 БВКомпьютерс УСК Републики Беларусь по г. Минску Стационарный пользовательский ПЭВМ 172 310 Верлион Национальная антидопинговая лаборатория Система резервного копирования для обеспечения целостности и конфиденциальности хранения, перевода и обработки данных 172 228 Адвантек-Бел системы связи Министерство по налогам и сборам Система хранения данных 169 800 Стрит-Лаб Департамент финансов и тыла МВД ПЭВМ 162 820 Бевалекс Национальный статистический комитет РБ Серверы виртуализации 162 012 Белхард компьютерс Дипсервис УДП РБ Модернизация сервера НР 155 666 Солидекс Департамент финансов и тыла МВД Устройство межсетевого экрана 149 460 БелАВМ Департамент финансов и тыла МВД Серверное оборудование 148 350 Астлайн Департамент финансов и тыла МВД Мониторы 146 064 БВКомпьютерс Министерство труда и социальной защиты Компьютеры 145 539 АБН-Групп Департамент финансов и тыла МВД ПЭВМ сверхкомпактные 139 776 Стрит-Лаб Национальный статистический комитет РБ Персональные компьютеры 122 569 Spausdinimo pasaulis (Литва) Департамент финансов и тыла МВД Расходные материалы для принтеров и многофункциональных устройств 119 980 БВКомпьютерс Министерство труда и социальной защиты Компьютеры 112 998 ДЕКК Интернешнл Национальная библиотека РБ Персональный компьютер в составе: системный блок, монитор 107 971 БелАВМ Департамент финансов и тыла МВД Серверное оборудование 104 760