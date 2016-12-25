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Курсы валют, установленные Национальным банком Беларуси, и котировки наличного рынка на 8.55 26 декабря 2016 года
26.12.2016 09:00 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 26 декабря. На 26 декабря 2016 года Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы иностранных валют:
Доллар США — 1,948 белорусского рубля (19.480 за единицу валюты без учета деноминации)
Евро — 2,0338 (20.338)
Российский рубль (за 100) — 3,2008 (320,08)
Украинская гривна (за 100) — 7,4224 (742,24)
Корзина валют — 0,2519
По сравнению с пятницей, 23 декабря, курс доллара снизился на 0,16 копейки (16 рублей; 0,08%), евро — на 0,18 копейки (18 рублей; 0,09%), российского рубля (за 100) — на 0,07 копейки (0,07 рубля за единицу; 0,02%), гривны (за 100) — на 0,50 копейки (0,50 рубля за единицу; 0,07%). Курс корзины валют снизился на 0,04% по сравнению с пятницей и вырос на 13,62% по сравнению с показателем на конец 2015 года.
Коэффициент "евро/доллар" — 1,044, "доллар/российский рубль" — 60,86, "доллар/гривна" — 26,245.
В минских обменных пунктах коммерческих банков 26 декабря в 8.55 доллар покупали по 1,93—1,948 (19.300—19.480) и продавали по 1,954—1,97 (19.540—19.700) рубля. По сравнению с пятницей средний курс покупки снизился на 0,08 копейки (до 1,9402 рубля), или на 8 рублей (до 19.402), продажи — вырос на 0,08 копейки (до 1,9608 рубля), или на 8 рублей (до 19.608).
Индикативные курсы на остальных сегментах: 1,94—1,95 (19.500—19.500) при покупке, 1,96—1,97 (19.600—19.700) при продаже.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Курсы валют, установленные Национальным банком Беларуси, и котировки наличного рынка на 8.55 26 декабря 2016 года
Минск, 26 декабря. На 26 декабря 2016 года Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы иностранных валют: Доллар США — 1,948 белорусского рубля...
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