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Лукашенко: Беларусь не может оставаться в стороне от трагических событий в России

26.12.2016 10:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь не может оставаться в стороне от трагических событий в России. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 26 декабря в Минске, передает БЕЛТА.

«Вчера в России случилась большая трагедия. К сожалению, эта череда трагедий стала злым роком над нашим братским народом: огромное количество людей погибло в Иркутске в связи с отравлением, убит посол России в Турции, и погибло много людей в связи с крушением военного самолета, в котором находились 92 человека. Погибли не только члены экипажа, но и известные артисты, представители средств массовой информации, военные люди, госслужащие, врач. Естественно, мы в этот день не могли быть в стороне от этих трагических событий», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в знак солидарности с российским народом в стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. «Наши люди активно отозвались на это горе, посетив российское посольство. Я думаю, что поток людей не уменьшится, поэтому попрошу, чтобы правоохранительные органы посмотрели за порядком вокруг российского посольства, — обратил внимание Александр Лукашенко. — Сегодня в посольстве открыта Книга соболезнований. Уверен, что наши государственные служащие и другие люди откликнутся и побывают там».

Память погибших в результате произошедших трагедий в России на совещании с участием главы государства почтили минутой молчания.

 
Теги: Минск
 
 
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