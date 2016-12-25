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Лукашенко: Беларусь не может оставаться в стороне от трагических событий в России
26.12.2016 10:57 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь не может оставаться в стороне от трагических событий в России. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 26 декабря в Минске, передает
«Вчера в России случилась большая трагедия. К сожалению, эта череда трагедий стала злым роком над нашим братским народом: огромное количество людей погибло
Президент отметил, что
Память погибших в результате произошедших трагедий в России на совещании с участием главы государства почтили минутой молчания.
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"Наши люди активно отозвались на это горе, посетив российское посольство. Я думаю, что поток людей не уменьшится, поэтому попрошу, чтобы правоохранительные органы...
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