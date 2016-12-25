В Ленинском районном суде Минска возобновился суд над фигурантом дела о массовых беспорядках 19 декабря 2010 года Владимиром Кондрусем. Обвиняемый отказался прийти в суд.



Кондрусь в суде 16 ноября. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, суд прервал рассмотрение дела сразу же после его начала 16 ноября. Тогда Кондрусь попытался порезать себе вены прямо в клетке в зале заседания. Судья Светлана Бондаренко направила на стационарную психолого-психиатрическую экспертизу.

26 декабря судебное заседание началось с того, что конвойный доложил об отказе Владимира Кондруся явиться в суд. В связи с этим «за неуважение к суду» он был удален до конца разбирательства.

Затем прокурор Ольга Герасимович зачитала обвинение. Кондрусю вменяется, что он вместе с «бесчинствующей толпой» 19 декабря, под «надуманным поводом о фальсификации выборов», пришел к Дому правительства.



Фото: Андрей Смирнов

Там он, по данным обвинения, активно участвовал в массовых беспорядках: сопровтивлялся милиции с применением насилия, вырывал щиты у спецназовцев, бил стекла в Доме правительства, в том числе куском сливной трубы и пакетом с пачкой бумаги внутри. Прокурор считает, что Кондрусь пытался проникнуть в Дом правительства.



Фото: Алексей Громов

Суд приступил к исследованию доказательств, начали с протоколов допросов Кондруся. Но оказалось, что в ходе следствия он отказывался от дачи показаний.

В зале суд от показаний также отказались и родители Кондруся, Владимир и Галина. Прокурор начала зачитывать тома дела. Всего их 10.

(будет дополнено)

Житель поселка Руденска Владимир Кондрусь был взят под стражу 14 июня за его предполагаемое участие в массовых беспорядках у Дома правительства во время выборов президента 19 декабря 2010 года.

В СИЗО Кондрусь в знак протеста объявил голодовку. Состояние здоровья 39-летнего Кондруся его родители после свидания с сыном оценили как критическое . Позже его поместили в больницу.

По делу о массовых беспорядках в 2011 году было осуждено 49 человек, включая нескольких экс-кандидатов в президенты, многие получили тюремные сроки. Впоследствии их всех правозащитники, ЕС и США признали политзаключенными. Последние фигуранты дела вышли на свободу после помилования президентом в августе 2015 года. Этот шаг позволил добиться снятия санкций Евросоюза .

Несогласные с квалификацией дела по статье «Массовые беспорядки» правозащитники признали Кондруся политзаключенным .