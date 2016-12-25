Минск, 26 декабря. Условия привлечения в страну внешних инвестиций должны соответствовать государственным интересам, заявил Александр Лукашенко 26 декабря на совещании в Минске по вопросам привлечения внешнего финансирования.



По его словам, одним из важнейших каналов поступления кредитов является банковская сфера: за последние годы у Беларуси сложились деловые партнерские отношения с рядом зарубежных банков, которые работают в стране.



"Просто нужно шевелиться, денег в мире предостаточно, — цитирует Лукашенко государственное информагентство БелТА. — Конечно, никто разбрасываться ими не будет. Но наша страна имеет хорошую кредитную историю, мы никому никогда не были должны и не планируем иметь просроченные кредитные ресурсы или долги, поэтому надо этим воспользоваться и работать. Работать и с западными банками, и с нашими филиалами российских банков. Но при заимствовании надо иметь в виду, что экономическая безопасность и уровень золотовалютных резервов — это святое. Из этих подходов надо исходить при определении целесообразности привлечения внешних средств. Какой-то гонки за объемами быть не должно, чтобы не залезть в неоплатные долги. Условия привлечения финансов должны соответствовать исключительно государственным интересам, иметь ясные перспективы и цель".

По словам белорусского руководителя, в первую очередь ресурсы нужны реальному сектору. "Вопрос не в том, где их найти и как. Речь пойдет о конкретных кредитах, которые нам предлагают. Не только мы просим у кого-то (это нормальная практика), а нам предлагают сегодня наши партнеры. Прежде всего российские банки. Нам надо обсудить правила заимствования, стоимость этих кредитов, стоит или не стоит их брать, куда направить, — сказал глава государства. — Если есть конкретные проекты, расчеты их реальной окупаемости, и они приемлемы, надо решать вопрос о внешних заимствованиях под гарантии правительства".



По данным Минфина, внешний госдолг по состоянию на 1 ноября составил 13,5 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 1 млрд 19,1 млн долларов, или на 8,2%.

В январе—октябре 2016 года привлечены внешние государственные займы на 1 млрд 613,7 млн долларов США: 800 млн долларов — Евразийского фонда стабилизации и развития; 393,2 млн долларов — правительства и банков Российской Федерации; 313,2 млн долларов — банков КНР; 105,5 млн долларов — МБРР; 1,8 млн долларов — ЕБРР и СИБ.

На погашение внешнего госдолга с начала 2016 года направлено 719,2 млн долларов США: 264,8 млн долларов — Евразийский фонд стабилизации и развития; 237,5 млн долларов — правительство Российской Федерации; 166,7 млн долларов — банки КНР; 49,4 млн долларов —– МБРР; 0,7 млн долларов — США; 0,1 млн долларов — ЕБРР и СИБ.

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Марина Носова, БелаПАН.