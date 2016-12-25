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На торгах 26 декабря рубль снова укрепился к доллару
26.12.2016 12:25 — Новости Экономики | Tut.by
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 26 декабря прошли очередные торги валютами. Рубль укрепился к корзине валют.
Доллар снизился на BYN0,0046 до 1,9434 рубля.
Евро подорожал на BYN0,004 до 2,0378 рубля.
Российский рубль опустился на BYN0,006 до 3,1948 рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
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Доллар снизился на BYN0,0046.
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