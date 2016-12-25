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Белорусский прокат возглавили "Елки 5"

26.12.2016 12:42 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Лидером по кассовым сборам на минувшей неделе стала российская комедия "Елки 5", сообщили Sputnik в минском УП "Киновидеопрокат".

Белорусский прокат возглавили "Елки 5"
© Sputnik/ Артем Бордовский
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"Елки 5" — продолжение популярной российской серии комедий с Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым в главных ролях. Картину презентовал и Sputnik — гостем пресс-центра становился актер из "Елок" Александр Головин.

По результатам минувшей недели, "Елки" собрали в минском прокате почти 67 тысяч рублей. На втором месте с не очень значительным отрывом — фантастическая лента с Крисом Праттом и Дженифер Лоуренс "Пассажиры" (59,6 тыс. рублей), а на третьем — "Изгой-один: Звездные войны. Истории" (53,3 тыс. рублей).

Четвертую строчку занимает романтическая мелодрама "Призрачная красота", пятую — мультфильм "Три богатыря и морской царь".

По итогам минувшей недели в России лидером проката стали "Пассажиры", а "Елки 5" стартовали не так успешно. В мировом же прокате по-прежнему первое место держит "Изгой-один" — общие сборы фантастики уже превысили $442 млн.

 
Теги: Минск
 
 
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Лидер предыдущей недели, "Изгой-один", сейчас занял лишь третью строчку по кассовым сборам.

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