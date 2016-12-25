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Белорусский прокат возглавили "Елки 5"
26.12.2016 12:42 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек — Sputnik. Лидером по кассовым сборам на минувшей неделе стала российская комедия "Елки 5", сообщили Sputnik в минском УП "Киновидеопрокат".
© Sputnik/ Артем Бордовский
"Елки 5" — продолжение популярной российской серии комедий с Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым в главных ролях. Картину презентовал и Sputnik —
По результатам минувшей недели, "Елки" собрали в минском прокате почти 67 тысяч рублей. На втором месте с не очень значительным отрывом — фантастическая лента с Крисом Праттом и Дженифер Лоуренс "Пассажиры" (59,6 тыс. рублей), а
Четвертую строчку занимает романтическая мелодрама "Призрачная красота", пятую — мультфильм "Три богатыря и морской царь".
По итогам минувшей недели в России лидером проката стали "Пассажиры", а "Елки 5" стартовали не так успешно. В мировом же прокате по-прежнему первое место держит "Изгой-один" — общие сборы фантастики уже превысили $442 млн.
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Лидер предыдущей недели, "Изгой-один", сейчас занял лишь третью строчку по кассовым сборам.
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