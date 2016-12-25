Непростой 2016 год Беларусь завершает достаточно неплохо. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер Василий Матюшевский по итогам прошедшего у президента Беларуси совещания по вопросам привлечения внешнего финансирования.

На совещании обсуждены некоторые итоги работы экономики в 2016 году, в том числе такие вопросы, как состояние резервов, инвестиционного климата, привлекательность для прихода инвесторов, выполнение программы с Евразийским фондом стабилизации и развития.

«Очень детально прошлись по этой повестке, обсудили чувствительные темы, существующие риски. И с определенной уверенностью можно сказать, что 2016 непростой год мы завершаем достаточно неплохо, — заявил Василий Матюшевский. — Золотовалютные резервы существенно выросли за текущий год. Мы надеемся, что 2017 год во многом станет более простым и понятным как для рынка в целом, так и для экономики страны».

Первый вице-премьер также подчеркнул, что Беларусь как была, так и остается ответственным заемщиком. «Никаких невыполненных обязательств у нас ни перед кем из кредиторов нет. И мы рассчитываем, что в последующем мы как заемщик не ухудшим свое качество. Скорее, наоборот. Учитывая потенциал, думаю, ситуация будет только улучшаться», — сказал он.