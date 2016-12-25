МИНСК, 26 дек — Sputnik. Белорусский рубль укрепился к доллару США по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник.

Нацбанк установил официальные курсы валют:

Доллар США — 1,9434

Евро — 2,0378

100 российских рублей — 3,1948

Так, на торгах в понедельник несколько подешевели доллар и российский рубль. Евро немного подорожал.

Примечательно, что в начале торгов 26 декабря из-за ошибки на бирже курс доллара резко пошел вниз: кто-то перепутал порядок цифр и предлагал доллар не по 1,94 рубля, а за 1,49. Таким образом, на некоторое время курс был ниже на 6,5%. К концу торгов привычная картина со стоимостью валюты вернулась.