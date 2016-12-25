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Курсы валют: доллар продолжает дешеветь

26.12.2016 13:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Белорусский рубль укрепился к доллару США по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник.

Нацбанк установил официальные курсы валют:

  • Доллар США — 1,9434
  • Евро — 2,0378
  • 100 российских рублей — 3,1948

Так, на торгах в понедельник несколько подешевели доллар и российский рубль. Евро немного подорожал.

Примечательно, что в начале торгов 26 декабря из-за ошибки на бирже курс доллара резко пошел вниз: кто-то перепутал порядок цифр и предлагал доллар не по 1,94 рубля, а за 1,49. Таким образом, на некоторое время курс был ниже на 6,5%. К концу торгов привычная картина со стоимостью валюты вернулась.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В начале торгов на бирже были перепутаны цифры в стоимости американской валюты, из-за чего некоторое время курс доллара был ниже обычного на 6,5%.

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