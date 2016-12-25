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В Могилевской области продолжается снижение зарплат

26.12.2016 13:36 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Могилев, 26 декабря. Размер реальной заработной платы в ноябре 2016 года в Могилевской области снизился на 4,5% по сравнению с ноябрем прошлого года, сообщает главное статистическое управление региона.

На протяжении 11 месяцев этого года реальная зарплата в регионе была ниже, чем в 2015 году, в среднем на 4—7%.

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Могилевской области в ноябре 2016 года составила 614,6 рублей. С сентября она постоянно снижалась. Так, в первый осенний месяц она составляла 627,2 рубля, а в октябре — 618,4.

Владимир Лапцевич, БелаПАН.
 
Теги: Могилев
 
 
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Могилев, 26 декабря. Размер реальной заработной платы в ноябре 2016 года в Могилевской области снизился на 4,5% по сравнению с ноябрем прошлого года, сообщает главное...

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