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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 19-26 декабря 2016 года
26.12.2016 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Чем ближе Новый год, тем чаще в динамике цен на квартиры в Минске прослеживаются “нули”. Три из четырех недель декабря прошли без каких-либо изменений и минувшая неделя – одна из них.
С небольшим "минусом" завершил предпоследнюю неделю 2016 года первичный рынок. Средняя цена квартир в новостройках опустилась на 0,1% и составляет на данный момент 1165 $/м2.
Динамика изменения объема предложения выглядела на прошедшей неделе следующим образом:
Неделей ранее мы высказывали предположение, что роста предложения в 2016 году больше не будет. Данные за минувшую неделю это подтвердили – число выставленных на продажу квартир сократилось на 0,3%. На 0,7% стало меньше 2-комнатных квартир, 3-комнатных – на 0,2%. Рост предложения наблюдался у 1-комнатных (+0,2%) и 4-комнатных квартир (+0,5%).
Общая негативная динамика предложения будет наблюдаться ещё 2-3 недели, пока длится период новогодних и рождественских праздников. Год назад предложение сократилось на 8,6%, два года назад – на 6,4%. Если на этот раз эффект от праздников будет схожим, предложение на время может опустится до уровня 6600-6700 квартир.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 26 декабря следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
Снижение цен на 1-комнатные квартиры по итогам недели составило 0,2%, 2-комнатные подешевели в среднем на 0,1%. В противовес им подорожали 4-комнатные квартиры (+0,5%). Для квартир с тремя комнатами неделя прошла без изменений. “Трешки” остаются единственным типом квартир с положительным изменением цен за последний месяц (+0,4%).
Динамика изменения цен предложения квартир в районах Минска на 26 декабря выглядит следующим образом:
Снизились цены в пяти районах столицы, наиболее ощутимая коррекция наблюдалась в Октябрьском (-0,4%) и Московском (-0,6%). В Первомайском и Фрунзенском районах по итогам недели была отмечена нулевая динамика. Что касается Партизанского и Центрального, то там зафиксирован рост цен на 0,1% и 1,1%, соответственно.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 723 $/м2 (-0,9%), Витебск – 573 $/м2 (+0,3%), Гомель – 601 $/м2 (-0,5%), Гродно – 719 $/м2 (-0,3%), Могилев – 595 $/м2 (+0,1%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю выросла на 0,8% и составляет 2 760 $/м2. Информация подготовлена по данным портала
Киев:
· Средняя цена на вторичном рынке за неделю увеличилась на 0,1% и составляет 1465 $/м2.
· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте выросла на 0,8% и составляет 807 $/м2. Источник данных – украинский портал
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала
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За неделю, с 19 по 26 декабря 2016 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...
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