Неделей ранее мы высказывали предположение, что роста предложения в 2016 году больше не будет. Данные за минувшую неделю это подтвердили – число выставленных на продажу квартир сократилось на 0,3%. На 0,7% стало меньше 2-комнатных квартир, 3-комнатных – на 0,2%. Рост предложения наблюдался у 1-комнатных (+0,2%) и 4-комнатных квартир (+0,5%).

Общая негативная динамика предложения будет наблюдаться ещё 2-3 недели, пока длится период новогодних и рождественских праздников. Год назад предложение сократилось на 8,6%, два года назад – на 6,4%. Если на этот раз эффект от праздников будет схожим, предложение на время может опустится до уровня 6600-6700 квартир.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 26 декабря следующим образом:



