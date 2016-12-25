Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив ОАО «Савушкин продукт», основной молочный актив Александра Мошенского, входящего в тройку самых крупных и влиятельных бизнесменов Беларуси , с 40-летием предприятия.



Новую продукцию дегустирует гендиректор ОАО «Савушкин продукт» Александр Савчиц отработал на предприятии уже 40 лет. Начинал слесарем, уже более 18 лет — гендиректор. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY, архив

«Брестский молочный комбинат на протяжении всей своей истории занимал ведущие позиции в отрасли, не раз становился пионером в освоении новых технологий. Сегодня ОАО „Савушкин продукт“ принадлежит к числу агропромышленных гигантов страны, а торговые марки предприятия популярны в республике и известны далеко за ее пределами», — говорится в поздравлении, распространенном пресс-службой главы государства.

Лукашенко отметил, что главная ценность «Савушкина продукта» — это люди: ответственные, целеустремленные, настоящие профессионалы своего дела. «Уверен, что ваше предприятие и далее будет успешно развиваться, не останавливаясь на достигнутом, стремясь к поиску новых перспективных форм и методов работы, повышения качества и конкурентоспособности товаров, укрепляющих авторитет белорусских производителей», — подчеркнул он.



Основной владелец ОАО "Савушкин продукт" Александр Мошенский делится передовым капиталистическим опытом с коллегами по топу крупнейших белорусских бизнесменов. Слева направо: Евгений Баскин, Александр Мошенский, Андрей Павловский и Валентин Байко. Фото: Ольга Лойко, TUT.BY, апрель 2014 года

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«Савушкин продукт» — второй по объемам переработки молока в стране и лидер среди молочников по эффективности переработки. В 2014 году Мошенский запустил в Бресте новую производственную площадку , которая обошлась в 40 млн долларов. Сегодня экспорт составляет около 60% в объеме производства. Доля России — около 85% в общем объеме, хотя еще несколько лет назад было 90%.

С 2012 года «Савушкин продукт» имеет право поставки своей продукции в ЕС и с июля 2013 года этим правом пользуется. «Получить европейскую лицензию дело непростое: трудоемкое и затратное. Много нюансов — от проводки, облицовки цехов до оборудования и прослеживаемости всех производственных и технологических процессов. Зато сегодня наше предприятие войдет в пятерку лучших в Европе, — рассказывал гендиректор Александр Савчиц. — Попасть в ЕС на полку еще сложнее: заградительные пошлины делают продукцию в два раза дороже. Зато в имиджевом плане бессрочная лицензия Постоянного комитета ЕС, дающая право на поставку в Евросоюз, — козырь железный, открывающий путь на рынок многих стран». Среди таких стран — Китай, который предприятие Мошенского освоило первым из молочников. Туда продается сыворотка и ультрапастеризованное молоко.



На ферме «Дворище» хозяйства «Савушкино» растят 1400 телят. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

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