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Самый продвинутый молочный актив Беларуси удостоился поздравления президента
26.12.2016 14:23 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив ОАО «Савушкин продукт», основной молочный актив Александра Мошенского, входящего в тройку
«Брестский молочный комбинат на протяжении всей своей истории занимал ведущие позиции в отрасли, не раз становился пионером в освоении новых технологий. Сегодня ОАО „Савушкин продукт“ принадлежит к числу агропромышленных гигантов страны, а торговые марки предприятия популярны в республике и известны далеко за ее пределами», — говорится в поздравлении, распространенном пресс-службой главы государства.
Лукашенко отметил, что главная ценность «Савушкина продукта» — это люди: ответственные, целеустремленные, настоящие профессионалы своего дела. «Уверен, что ваше предприятие и далее будет успешно развиваться, не останавливаясь на достигнутом, стремясь к поиску новых перспективных форм и методов работы, повышения качества и конкурентоспособности товаров, укрепляющих авторитет белорусских производителей», — подчеркнул он.
«Савушкин продукт» — второй по объемам переработки молока в стране и лидер среди молочников по эффективности переработки. В 2014 году Мошенский запустил в Бресте
С 2012 года «Савушкин продукт» имеет право поставки своей продукции в ЕС и с июля 2013 года этим правом пользуется. «Получить европейскую лицензию дело непростое: трудоемкое и затратное. Много нюансов — от проводки, облицовки цехов до оборудования и прослеживаемости всех производственных и технологических процессов. Зато сегодня наше предприятие войдет в пятерку лучших в Европе, — рассказывал гендиректор Александр Савчиц. — Попасть в ЕС на полку еще сложнее: заградительные пошлины делают продукцию в два раза дороже. Зато в имиджевом плане бессрочная лицензия Постоянного комитета ЕС, дающая право на поставку в Евросоюз, — козырь железный, открывающий путь на рынок многих стран». Среди таких стран — Китай, который предприятие Мошенского освоило первым из молочников. Туда продается сыворотка и ультрапастеризованное молоко.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив ОАО "Савушкин продукт", основной молочный актив Александра Мошенского, входящего в тройку самых...
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