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В Кремле прокомментировали отсутствие Лукашенко на саммите в Петербурге

26.12.2016 14:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Отсутствие президента Беларуси Александра Лукашенко на саммитах Евразийского экономического союза и ОДКБ в Санкт-Петербурге не повлияет на подписание подготовленных документов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Де-факто это (отсутствие Лукашенко) не помешает обсуждать субстантивные вопросы, связанные с интеграцией. Все документы, которые сегодня подписываются, ранее были полностью согласованы с нашими белорусскими партнерами», — сказал Песков, пояснив, что эти документы затем будут направлены в Минск на подпись президенту Беларуси.

Говоря о причинах отсутствия белорусского лидера, Песков не согласился с мнением, что таким образом Лукашенко якобы «манкирует» своим участием в соответствующих встречах.

«Я не думаю, что слово „манкирует“ здесь уместно. Действительно, наши белорусские коллеги сообщили о том, что президент Лукашенко не сможет принять участие в сегодняшних саммитах. Я думаю, что нам некорректно было бы говорить о причинах, все-таки это должна делать пресс-служба президента Беларуси», — сказал Песков журналистам, подчеркнув, что «Беларусь была, есть и продолжает оставаться нашим ближайшим союзником» и партнером.

Напомним, накануне саммитов в Санкт-Петербурге СМИ узнали, что президент Беларуси не будет на них присутствовать. Отмечается, что повестке саммитов решение президента Беларуси отношения не имеет.

Получить комментарий в пресс-службе президента Беларуси TUT.BY не удалось.

Что должно было произойти в Санкт-Петербурге

26 декабря в Санкт-Петербурге состоятся саммиты Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности. Так, на заседании Высшего совета ЕАЭС лидеры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России должны были подвести итоги первых двух лет работы союза и наметить ориентиры по дальнейшему развитию этого интеграционного объединения.

Также на саммите ЕАЭС планировалось подписание Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС, который придет на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году. Документ призван заложить необходимые основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках Евразийского экономического союза.

В новый кодекс, работа над которым велась на протяжении трех лет, заложены новые подходы к информатизации таможенных операций, вводится более удобный для бизнеса алгоритм взаимодействия с госорганами, минимизирующий бумажный документооборот и физический контакт участников внешнеэкономической деятельности с должностными лицами. Кроме того, максимально унифицируются таможенные операции для всех стран союза.

Со вступлением нового документа в силу ЕЭК будет определять верхние стоимостные и весовые пороги беспошлинной торговли, единые для всех стран. Стороны же по своему усмотрению смогут устанавливать более низкие нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне в отношении товаров, перемещаемых посредством международных почтовых отправлений, а также экспресс-перевозчиками.

 
Теги: Минск
 
 
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