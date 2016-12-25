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Электробусы "Белкоммунмаш" планируется поставить в Тегеран

26.12.2016 14:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Электробусы «Белкоммунмаш» планируется поставить в Тегеран (Иран), сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министр Беларуси Владимир Семашко после пробного выезда техники в город.


Вице-премьер Владимир Семашко совершает поездку на электробусе. Фото: БЕЛТА

«У Минска есть заказ на 20 электробусов. Для начала две электробусные линии будут работать. Дальше — больше. Заказы пойдут по областным центрам. Есть заказы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тегерана», — отметил Владимир Семашко.

По его словам, городской транспорт переживает эволюцию. «До сих пор мы знали, что городской транспорт — это трамвай, троллейбус, автобус. Но сегодня во всех странах мира идет борьба за его экономичность, за экологические аспекты. Поэтому появились первые образцы нового вида городского транспорта — электробусы и гибридные автобусы», — констатировал вице-премьер.

Владимир Семашко также рассказал о преимуществах электробусов. «Он отличается тем, что для работы не нужно строить контактные линии — ставить столбы, тянуть провода. То есть не нужно нести дополнительные капитальные затраты. Электробус имеет накопитель. Зарядившись на конечной остановке, может спокойно 15−16 км проехать без подзарядки», — пояснил он. Также вице-премьер отметил экологичность данного вида транспорта. «Кроме того, электробус гораздо экономичнее. Накопители выполняют функцию рекуперации. Это позволяет на 30−40% экономить энергию. Очевидно, это транспорт будущего», — подытожил Владимир Семашко.

 
Теги: Минск
 
 
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"У Минска есть заказ на 20 электробусов. Для начала две электробусные линии будут работать. Дальше - больше. Заказы пойдут по областным центрам. Есть заказы из Москвы,...

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