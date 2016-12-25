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"Закон по полкам" об изменениях для бизнеса и о заработке на рассаде и распознавании шрифтов
26.12.2016 14:45 — Новости Экономики | Tut.by
Законно ли зарабатывать на распознавании шрифтов, можно ли торговать рассадой и семенами по почте, как списать автомобиль, можно ли для ведения бухгалтерского учета использовать нелицензионные программы и не «1С» — на вопросы об этом в рамках
Накануне Нового года он также напомнит о том, что важно помнить малому и среднему бизнесу об изменениях в законодательстве. Программа выйдет в эфир в понедельник, 26 декабря, в 15.00.
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Вопросы для юриста, основателя группы бизнес-консультантов Alliance Group Владимира Несмашного принимаются на электронный адрес air@tutby.com с пометкой «Закон по полкам» в теме письма. Задать вопрос можно и во время прямого эфира. Его можно оставить в комментариях под трансляцией
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Законно ли зарабатывать на распознавании шрифтов, можно ли торговать рассадой и семенами по почте, как списать автомобиль, можно ли для ведения бухгалтерского...
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