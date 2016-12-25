Власти Туркменистана недовольны работой белорусской компании «Белгорхимпром» по строительству Гарлыкского горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений, сообщает агентство ПРАЙМ со ссылкой на местные СМИ.



Гарлыкский ГОК. Фото предоставлено пресс-службой правительства Беларуси

Этот вопрос обсуждался на заседании туркменского правительства, где вице-премьер по вопросам промышленности Батыр Эрешов рассказал об итогах рабочей командировки на комбинат, в ходе которой «были детально изучены и проанализированы причины отставания от намеченного графика работ на строительных площадках объекта».

Вице-премьер отметил, что «в частности, были выявлены нарушения в обеспечении подрядных предприятий необходимыми материалами, а также в доступе проектных сведений по сооружениям, о чем было выражено недовольство главному подрядчику».

Замглавы туркменского правительства также сообщил, что «для ускорения темпов реализации проекта были привлечены дополнительные силы местных предприятий, число работников увеличено, а также приобретены на внутреннем рынке строительные материалы».

По словам Эрешова, белорусская сторона заверила в том, что все работы завершит по наземным объектам до 1 февраля 2017 года, а по подземным — до 20 февраля, с тем, чтобы объект был введен 31 марта будущего года.

В свою очередь, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность завершения в указанные сроки строительства калийного комбината, призванного увеличить экспортный потенциал страны.

Бердымухамедов дал вице-премьеру указания активнее работать с подрядчиком, а в случае невыполнения им контрактных обязательств в намеченные сроки, необходимо предпринимать соответствующие меры.

В сентябре туркменская и белорусская стороны уже предъявляли взаимные претензии по поводу хода реализации данного проекта.

Минск выражал обеспокоенность по поводу несоблюдения туркменской стороной взятых на себя финансовых и иных обязательств по строительству Гарлыкского ГОКа. По информации белорусской стороны, белорусские строители сталкивались с многочисленными препятствиями, что негативно влияло на ход строительства.

Ашхабад, со своей стороны, был недоволен ненадлежащим выполнением белорусскими подрядчиками контрактных обязательств по строительству ГОКа, значительным отставанием от запланированных сроков строительства отдельных объектов инфраструктуры комбината и задержкой выплаты зарплат туркменским гражданам.

В октябре вице-премьер Анатолий Калинин заявил , что стороны урегулировали взаимные претензии и больше с помощью СМИ не будут их выяснять. «На уровне правительств договорились: впредь через СМИ стороны не будут выяснять сложные вопросы, они будут решаться в рамках переговоров на уровне правительств и межправкомиссий», — сказал Калинин.

Соглашение о строительстве в Туркменистане «под ключ» горно-обогатительного комплекса по производству калийных удобрений было одобрено по итогам визита президента Александра Лукашенко в Ашхабад в 2009 году. В начале 2010 года между госконцерном «Туркменхимия» и ОАО «Белгорхимпром» был подписан контракт на строительство «под ключ» ГОКа мощностью 1,4 млн тонн хлорида калия в год, в том числе 0,6 млн тонн гранулированного и 0,8 млн тонн мелкозернистого. Стоимость комбината — 1 млрд долларов. Согласно первоначальным договоренностям, комбинат должен был быть сдан в 2015 году. В настоящее время сдача предприятия намечена на 2017 год.

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