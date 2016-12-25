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Туркменистан опять недоволен работой Беларуси по строительству горно-обогатительного комбината
26.12.2016 15:30 — Новости Экономики | Tut.by
Власти Туркменистана недовольны работой белорусской компании «Белгорхимпром» по строительству Гарлыкского горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений, сообщает агентство
Этот вопрос обсуждался на заседании туркменского правительства, где вице-премьер по вопросам промышленности Батыр Эрешов рассказал об итогах рабочей командировки на комбинат, в ходе которой «были детально изучены и проанализированы причины отставания от намеченного графика работ на строительных площадках объекта».
Вице-премьер отметил, что «в частности, были выявлены нарушения в обеспечении подрядных предприятий необходимыми материалами, а также в доступе проектных сведений по сооружениям, о чем было выражено недовольство главному подрядчику».
Замглавы туркменского правительства также сообщил, что «для ускорения темпов реализации проекта были привлечены дополнительные силы местных предприятий, число работников увеличено, а также приобретены на внутреннем рынке строительные материалы».
По словам Эрешова, белорусская сторона заверила в том, что все работы завершит по наземным объектам до 1 февраля 2017 года, а по подземным — до 20 февраля, с тем, чтобы объект был введен 31 марта будущего года.
В свою очередь, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Бердымухамедов дал вице-премьеру указания активнее работать с подрядчиком, а в случае невыполнения им контрактных обязательств в намеченные сроки, необходимо предпринимать соответствующие меры.
В сентябре туркменская и белорусская стороны уже предъявляли взаимные претензии по поводу хода реализации данного проекта.
Минск
Ашхабад, со своей стороны, был
В октябре вице-премьер Анатолий Калинин
Соглашение о строительстве в Туркменистане «под ключ» горно-обогатительного комплекса по производству калийных удобрений было одобрено по итогам визита президента Александра Лукашенко в Ашхабад в 2009 году. В начале 2010 года между госконцерном «Туркменхимия» и ОАО «Белгорхимпром» был подписан контракт на строительство «под ключ» ГОКа мощностью 1,4 млн тонн хлорида калия в год, в том числе 0,6 млн тонн гранулированного и 0,8 млн тонн мелкозернистого. Стоимость комбината — 1 млрд долларов. Согласно первоначальным договоренностям, комбинат должен был быть сдан в 2015 году. В настоящее время сдача предприятия намечена на 2017 год.
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По словам Эрешова, белорусская сторона заверила в том, что все работы завершит по наземным объектам до 1 февраля 2017 года, а по подземным - до 20 февраля, с тем, чтобы...
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