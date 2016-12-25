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Правительство утвердило новый состав межведомственной комиссии по проведению процедур закупок при строительстве

26.12.2016 16:23 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 26 декабря. Постановлением Совета министров от 22 декабря 2016 года № 1065 утвержден новый состав межведомственной комиссии по проведению процедур закупок при строительстве, сообщила пресс-служба правительства.

В комиссию вошли заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Эдвард Матулис, первый заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Минского горисполкома Юрий Кочерго, заместитель председателя Минского облисполкома Сергей Невмержицкий. Из прежнего состава остались директор ОАО "НИИ Стройэкономика" Петр Жабко, директор Республиканского научно-технического центра по ценообразованию в строительстве Геннадий Пурс, заместитель министра финансов Владислав Татаринович. Неизменным остался и председатель комиссии — первый заместитель министра архитектуры и строительства Александр Кручанов.

Внесены изменения в положение о межведомственной комиссии по проведению процедур закупок при строительстве. В частности, за комиссией закреплено право осуществлять анализ практики проведения процедур закупок при строительстве в соответствии с указом президента от 20 октября 2016 года № 380 "О закупках товаров (работ, услуг) при строительстве".

Положение вступает в силу 1 января 2017 года.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 декабря. Постановлением Совета министров от 22 декабря 2016 года № 1065 утвержден новый состав межведомственной комиссии по проведению процедур закупок при...

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