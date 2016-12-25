Суд Московского района Минска признал Владимира Кондруся виновным в массовых беспорядках 19 декабря 2010 года и приговорил его к 1 году 6 месяцам "домашней химии" (ограничения свободы без направление в учреждение открытого типа). Мера пресечения изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде.

Подсудимому также назначили принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра, так как суд пришел к выводу о его уменьшенной вменяемости вследствие психического расстройства.

Кондрусю зачли в срок ограничения срок, который он уже отбыл в предварительном заключении с 14 июня по 26 декабря (почти 200 дней) из расчета "день под стражей за два дня ограничения свободы". Итого, Кондрусю осталось отбыть около 5 месяцев "домашней химии".

Приговор зачитала судья Светлана Бондаренко. Сам Кондрусь в сегодняшнем заседании участвовать отказался.

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Напомним, суд прервал рассмотрение дела сразу же после его начала 16 ноября. Тогда Кондрусь попытался порезать себе вены прямо в клетке в зале заседания. Судья Светлана Бондаренко направила его на стационарную психолого-психиатрическую экспертизу.

Сегодня процесс пошел неожиданно быстро. Прокурор Ольга Герасимович зачитала обвинение и подробно описала доказатательства по делу. Согласно ним, Кондрусь 19 декабря 2010 года вместе с «бесчинствующей толпой» 19 декабря под «надуманным поводом о фальсификации выборов» пришел к Дому правительства и там участвовал в массовых беспорядках. Ему вменялось насильственное сопротивление милиции и попытки проникнуть в Дом правительства, разбив в нем окна.

Затем прокурор озвучила данные двух психиатрических экспертиз - следственной и судебной. Из них вытекало, что у Кондруся смешанное (шизоидно-параноидное) расстройство личности. По оценке психиатров, Кондрусь не мог в полной мере осознавать свои действия в момент инкриминируемых ему деяний и должен быть признан уменьшенно вменяемым, а также нуждается в применении принудительных мер лечения.

Адвокат Кондруся оспорил квалификацию событий 19 декабря как массовых беспорядков, а действия Кондруся как погромы. «Я далек от мысли, что действия Кондруся не должны подлежать квалификации в рамках Уголовного кодекса», — отметил защитник, посчитав более применимой статью о хулиганстве.

Житель поселка Руденска Владимир Кондрусь был взят под стражу 14 июня. В СИЗО Кондрусь в знак протеста объявил голодовку. Состояние здоровья 39-летнего Кондруся его родители после свидания с сыном оценили как критическое . Позже его поместили в больницу. По делу о массовых беспорядках в 2011 году было осуждено 49 человек, включая нескольких экс-кандидатов в президенты, многие получили тюремные сроки. Впоследствии их всех правозащитники, ЕС и США признали политзаключенными. Последние фигуранты дела вышли на свободу после помилования президентом в августе 2015 года. Этот шаг позволил добиться снятия санкций Евросоюза . Несогласные с квалификацией дела по статье «Массовые беспорядки» правозащитники признали Кондруся политзаключенным .