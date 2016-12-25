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Фигуранта дела о беспорядках Площади-2010 не стали лишать свободы
26.12.2016 16:39 — Новости Экономики | Tut.by
Суд Московского района Минска признал Владимира Кондруся виновным в массовых беспорядках 19 декабря 2010 года и приговорил его к 1 году 6 месяцам "домашней химии" (ограничения свободы без направление в учреждение открытого типа). Мера пресечения изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде.
Подсудимому также назначили принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра, так как суд пришел к выводу о его уменьшенной вменяемости вследствие психического расстройства.
Кондрусю зачли в срок ограничения срок, который он уже отбыл в предварительном заключении с 14 июня по 26 декабря (почти 200 дней) из расчета "день под стражей за два дня ограничения свободы". Итого, Кондрусю осталось отбыть около 5 месяцев "домашней химии".
Приговор зачитала судья Светлана Бондаренко. Сам Кондрусь в
(будет дополнено)
Напомним, суд
Сегодня процесс пошел неожиданно быстро. Прокурор Ольга Герасимович зачитала обвинение и подробно описала доказатательства по делу. Согласно ним, Кондрусь 19 декабря 2010 года вместе с «бесчинствующей толпой» 19 декабря под «надуманным поводом о фальсификации выборов» пришел к Дому правительства и там участвовал в массовых беспорядках. Ему вменялось насильственное сопротивление милиции и попытки проникнуть в Дом правительства, разбив в нем окна.
Затем прокурор озвучила данные двух психиатрических экспертиз - следственной и судебной. Из них вытекало, что у Кондруся смешанное (шизоидно-параноидное) расстройство личности. По оценке психиатров, Кондрусь не мог в полной мере осознавать свои действия в момент инкриминируемых ему деяний и должен быть признан уменьшенно вменяемым, а также нуждается в применении принудительных мер лечения.
Адвокат Кондруся оспорил квалификацию событий 19 декабря как массовых беспорядков, а действия Кондруся как погромы. «Я далек от мысли, что действия Кондруся не должны подлежать квалификации в рамках Уголовного кодекса», — отметил защитник, посчитав более применимой статью о хулиганстве.
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Суд Московского района Минска огласил приговор по делу Владимира Кондруся, фигуранта дела о массовых беспорядках 2010 года.
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