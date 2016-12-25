В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Достижение однородности грунта при его уплотнении Дон Тейлор является проект-менеджером McAninch Corp., подрядной компании из штата Айова, реализующей здесь проекты дорожного, промышленного и гражданского...

Дон Тейлор является проект-менеджером McAninch Corp., подрядной компании из штата Айова, реализующей здесь проекты дорожного, промышленного и гражданского строительнства. Вот какие он видит сегодня прорывы в области эксплуатации строителдьной техники. Сначала был переход от тросов к гидравлике, потом GPS, а в скором времени добавится третий прорыв. Это MDP, или Machine Drive Power. Это изменит правила игры, говорит он. MDP, или Machine Drive Power, есть машинно-интегрированная технология измерения степени уплотнения грунта. Сегодня ее тестируют подрядчики всего мира, в том числе в Греции и Германии. А также на строящейся силами McAninch в Алтуне, Айова, транспортнрой развязке. MDP является одним из элементов Intelligent Compaction, IC, которое приобретает все большую распространенность на современных стройплощадках. IC обычно понимается в первую очередь как интегрированная система измерения степени уплотнения. В данном случае MDP. Плюс система GPS-позиционирования на строительной площадке. И еще способ записи и приема собранных данных на предмет их анализа.Machine Drive Power не является не прорывом в том, как машина уплотняет грунт. Вместо этого MDP оценивает сопротивление качению. Это дает представление о жесткости грунта путем измерения сопротивления качению барабана, говорит Лоик Ле Беллек, региональный консультант по продажам группы компаний Caterpillar's Paving Products. Это коррелирует с тем, что чем более уплотняемый грунт рыхл и сыпуч, тем труднее для барабана перекатываться через кучу грунта перед ним.Это сопротивление обеспечивает индикацию жесткости грунта и его несущей прочности, и того, является ли уплотнение достаточным, чтобы устраивать поверх уплотненного грунта дорогу, парковку, или даже что-то возводить. MDP, запатентованная технология, разработанная компанией Caterpillar, привлекает внимание подрядчиков всего мира по нескольким причинам. Она работает на всех типах грунтов, в том числе на консолидированных. Это позволяет катку быть надежным уплотнителем даже без вибрации. Machine Drive Power может способствовать минимизации проходов катка, и, следовательно, значительной экономии средств. Но конечная выгода может быть выражена одним словом. Однородность.Однородность всегда было проблемой. Утрамбована ли вся площадка стопороцентно равномерно или же есть участки структурной слабости? Это важно, потому что слабые места в конечном счете означают дорогостоящий ремонт, который приходится делать рано или поздно. Исторические методы испытаний не являются гарантией требуемой однородности. Тестируется, как правило, только 1 процент всей площади стройплощадки. Это побуждает экспертов по уплотнению искать другие средства. В числе этих экспертов доктор Дэвид Уайт, профессор гражданского строительства Iowa State University.Уайт потратил годы на изучение уплотнения грунтов. И месяцы на сбор данных на стройплощадке в Алтуне. Среди его наиболее важных выводов следующий. MDP является выдающимся показателем жесткости грунта, его прочности, несущей способности. Для уплотненного грунта это сопротивление прогибу на постоянной основе по всей стройплощадке. Другими словами, это делает однородность достижимой.Единственным же способом реально достичь желаемой однородности является использование Intelligent Compaction. Почему? Однородность требует картографии. Операторы должны знать, где они уже были. Это обеспечивает GPS-отображение. Однородность требует измерения всей стройплощадки. Это достигается за счет машинно-интегрированной технологии, обеспечиваемой таким компонентом Intelligent Compaction, как MDP. Каток-трамбовщик измеряет это параметр в течение всего времени его работы на уплотняемой территории.Транспортная развязка в Алтуне явилась ценным полигоном как для Intelligent Compaction, так и для MDP. В частности, была продемонстрирована легкость профилактических мер по сравнению с дорогостоящими постстроительными ремонтами. Оператор Эдди Батлер удовлетворен своей работой на оснащенном монитором Cat Compaction Control грунтовом катке Cat CS74B. В данном случае Cat Compaction Control и олицетворяет собой технологию Intelligent Compaction, включая MDP. Зеленая зона на дисплее означает, что соответствующая площадь охвачена и целевые показатели достигнуты. Красная же означает то, что Уайт относит к проблемным участкам.www.cat.com