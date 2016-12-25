МИНСК, 26 дек — Sputnik. Система мер по сдерживанию роста потребительских цен и развитию конкуренции на следующий год разрабатывается в столице, сообщила в понедельник глава управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.



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По словам Емельяновой, в перечень мер включено возможное снижение ставок арендной планы на рынках и в ТЦ, развитие торговой инфраструктуры, внесение изменений в законодательство по защите прав потребителей и другие предложения.

"Столичные организации торговли не допустили резких скачков цен, сокращения ассортимента товаров массового спроса. Необходимо отметить, что при формировании розничных цен в условиях свободного ценообразования в организациях торговли Минска размер применяемых торговых надбавок сохранился на уровне прошлого года", — сообщила Емельянова на совещании в столичной мэрии, ее слова приведены на сайте городской администрации.

Чиновница отметила, что большинство продуктов питания, используемых на новогодних торжествах, за год не изменились. Снизили отпускные цены импортеры некоторых фруктов — например, мандаринов.

В то же время, с начала года по ноябрь инфляция в Минске составила 10,4%.