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Мингорисполком примет меры по сдерживанию цен в следующем году

26.12.2016 17:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Система мер по сдерживанию роста потребительских цен и развитию конкуренции на следующий год разрабатывается в столице, сообщила в понедельник глава управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.

Мингорисполком примет меры по сдерживанию цен в следующем году
© Sputnik/ Елена Васильева, Сергей Пушкин
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По словам Емельяновой, в перечень мер включено возможное снижение ставок арендной планы на рынках и в ТЦ, развитие торговой инфраструктуры, внесение изменений в законодательство по защите прав потребителей и другие предложения.

"Столичные организации торговли не допустили резких скачков цен, сокращения ассортимента товаров массового спроса. Необходимо отметить, что при формировании розничных цен в условиях свободного ценообразования в организациях торговли Минска размер применяемых торговых надбавок сохранился на уровне прошлого года", — сообщила Емельянова на совещании в столичной мэрии, ее слова приведены на сайте городской администрации.

Чиновница отметила, что большинство продуктов питания, используемых на новогодних торжествах, за год не изменились. Снизили отпускные цены импортеры некоторых фруктов — например, мандаринов.

В то же время, с начала года по ноябрь инфляция в Минске составила 10,4%.

 
Теги: Минск
 
 
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Планируется снижение ставок арендной планы на рынках и в ТЦ, развитие торговой инфраструктуры и ряд других мер.

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