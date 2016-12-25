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Кыргызстан не подписал новый Таможенный кодекс ЕАЭС
26.12.2016 17:13 — Новости Экономики | Tut.by
Кыргызстан не подписал Таможенный кодекс ЕАЭС, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.
«Все документы подписаны всеми присутствующими, кроме двух. Первый вопрос повестки дня подписали три страны — Заявление о развитии торговой политики Евразийского экономического союза не подписал Кыргызстан. Второй документ — это Таможенный кодекс. Три страны подписали, Кыргызстан не подписал Таможенный кодекс», — сказал Саркисян, завершая заседание Высшего евразийского экономического совета. По его словам, остальные документы (около 20) подписаны.
Как
Таможенный кодекс
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза придет на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году. Документ призван заложить необходимые основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках Евразийского экономического союза.
В новый кодекс, работа над которым велась на протяжении трех лет, заложены новые подходы к информатизации таможенных операций, вводится более удобный для бизнеса алгоритм взаимодействия с госорганами, минимизирующий бумажный документооборот и физический контакт участников внешнеэкономической деятельности с должностными лицами. Кроме того, максимально унифицируются таможенные операции для всех стран союза.
Со вступлением нового документа в силу ЕЭК будет определять верхние стоимостные и весовые пороги беспошлинной торговли, единые для всех стран. Стороны же по своему усмотрению смогут устанавливать более низкие нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне в отношении товаров, перемещаемых посредством международных почтовых отправлений, а также экспресс-перевозчиками.
Предполагается, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 июля 2017 года.
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Предполагается, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 июля 2017 года.
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