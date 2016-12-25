Кыргызстан не подписал Таможенный кодекс ЕАЭС, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.



Саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге. 26 декабря 2016 года. Фото: пресс-служба Кремля

«Все документы подписаны всеми присутствующими, кроме двух. Первый вопрос повестки дня подписали три страны — Заявление о развитии торговой политики Евразийского экономического союза не подписал Кыргызстан. Второй документ — это Таможенный кодекс. Три страны подписали, Кыргызстан не подписал Таможенный кодекс», — сказал Саркисян, завершая заседание Высшего евразийского экономического совета. По его словам, остальные документы (около 20) подписаны.

Как ранее пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, из-за отсутствия на саммите белорусского лидера Александра Лукашенко все документы, ранее полностью согласованные, после утверждения в понедельник будут направлены в Минск на подпись президенту Беларуси.

Таможенный кодекс

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза придет на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году. Документ призван заложить необходимые основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках Евразийского экономического союза.

В новый кодекс, работа над которым велась на протяжении трех лет, заложены новые подходы к информатизации таможенных операций, вводится более удобный для бизнеса алгоритм взаимодействия с госорганами, минимизирующий бумажный документооборот и физический контакт участников внешнеэкономической деятельности с должностными лицами. Кроме того, максимально унифицируются таможенные операции для всех стран союза.

Со вступлением нового документа в силу ЕЭК будет определять верхние стоимостные и весовые пороги беспошлинной торговли, единые для всех стран. Стороны же по своему усмотрению смогут устанавливать более низкие нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне в отношении товаров, перемещаемых посредством международных почтовых отправлений, а также экспресс-перевозчиками.

Предполагается, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 июля 2017 года.