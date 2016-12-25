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Асбесту найдут применение
26.12.2016 14:20 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
16 декабря 2016 в Минске состоялся семинар-совещание Расширяя границы применения: архитектурные и экономические решения в сфере применения хризотилцементных строительных материалов, участники которого обсудили перспективные возможности применения хризотилцементных строительных материалов на всех этапах инвестиционно-строительного процесса. Организаторами выступили Минское отделение БелТПП и Уральская торгово-промышленная палата в рамках подписанного между Республикой Беларусь и Российской Федерацией Протокола о сотрудничестве в сфере строительства. В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы, связанные с безопасностью использования материалов, предложены решения в сфере ЖКХ и в малоэтажном строительстве. Участникам семинара продемонстрировали эффективность применения хризотилцементных материалов на всех этапах инвестиционно-строительного процесса в современных условиях: от разработки проектного решения и расчета сметы до учета особенностей строительства и рассмотрения практических примеров строительства экспериментального жилья. Семинар ориентирован на представителей профильных министерств и ведомств, руководителей предприятий архитектурно-строительной отрасли, девелоперских компаний, архитекторов, проектировщиков, инженеров и дизайнеров.
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16 декабря 2016 в Минске состоялся семинар-совещание Расширяя границы применения: архитектурные и экономические решения в сфере применения хризотилцементных...
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