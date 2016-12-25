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СВЕЗА обновила FSC-сертификацию
26.12.2016 14:47 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Группа СВЕЗА успешно обновила сертификацию Системы соответствия цепочки поставок GFA Certification GmbH, аккредитованной при FSC. Прохождение аудита не только свидетельствует о том, что продукция изготавливается без ущерба для лесных ресурсов, но и подтверждает ее конкурентоспособность на мировых рынках. Впервые компания получила FSC-сертификат в 2011 году, и сейчас, по окончании его пятилетнего срока действия, заново прошла все проверки в полном объеме. Согласно новым требованиям, в ходе подготовки к аудиту были доработаны процедуры и внесены изменения в информационную систему для ведения записей и учета. Нам как группе, отправляющей на экспорт более 70 процентов своей продукции, аудит системы ответственного лесопользования просто необходим. Без соответствующего сертификата невозможно работать на внешних рынках. Прежде всего это касается Европы и США, где требования к вопросам природопользования более жесткие, чем в других странах, комментирует Юлия Ермакова, руководитель службы маркетинга и клиентского сервиса группы СВЕЗА.
По словам Андрея Птичникова, директора российского филиала FSC, востребованность FSC-продукции будет расти и на внутреннем рынке. В настоящее время требования сертификации исходят не только от компаний, но и от государственного сектора, говорит эксперт. В 2016 году у российских потребителей появилось больше возможностей для приобретения продукции со знаком Лесного попечительского совета. Компания ФинСтрой первой из дистрибьюторов СВЕЗА получила сертификат на соответствие цепочки поставок.
До 2016 года в России у нас не было ни одного дистрибьютора со статусом ответственного лесопользователя, поэтому реализация FSC-сертифицированной фанеры отечественным покупателям была невозможна, комментирует Павел Федюнин, менеджер по стратегическому анализу группы СВЕЗА. Сейчас зеленое строительство становится популярным, ужесточаются требования к материалам. Наличие у дистрибьютора сертификата, подтверждающего соответствие международным экологическим стандартам, дает ему конкурентное преимущество, в частности при поставках на социально значимые объекты или объекты класса люкс.
www.sveza.ru
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Группа СВЕЗА успешно обновила сертификацию Системы соответствия цепочки поставок GFA Certification GmbH, аккредитованной при FSC. Прохождение аудита не только...
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