В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СВЕЗА обновила FSC-сертификацию Группа СВЕЗА успешно обновила сертификацию Системы соответствия цепочки поставок GFA Certification GmbH, аккредитованной при FSC. Прохождение аудита не только...

Группа СВЕЗА успешно обновила сертификацию Системы соответствия цепочки поставок GFA Certification GmbH, аккредитованной при FSC. Прохождение аудита не только свидетельствует о том, что продукция изготавливается без ущерба для лесных ресурсов, но и подтверждает ее конкурентоспособность на мировых рынках. Впервые компания получила FSC-сертификат в 2011 году, и сейчас, по окончании его пятилетнего срока действия, заново прошла все проверки в полном объеме. Согласно новым требованиям, в ходе подготовки к аудиту были доработаны процедуры и внесены изменения в информационную систему для ведения записей и учета. Нам как группе, отправляющей на экспорт более 70 процентов своей продукции, аудит системы ответственного лесопользования просто необходим. Без соответствующего сертификата невозможно работать на внешних рынках. Прежде всего это касается Европы и США, где требования к вопросам природопользования более жесткие, чем в других странах, комментирует Юлия Ермакова, руководитель службы маркетинга и клиентского сервиса группы СВЕЗА.По словам Андрея Птичникова, директора российского филиала FSC, востребованность FSC-продукции будет расти и на внутреннем рынке. В настоящее время требования сертификации исходят не только от компаний, но и от государственного сектора, говорит эксперт. В 2016 году у российских потребителей появилось больше возможностей для приобретения продукции со знаком Лесного попечительского совета. Компания ФинСтрой первой из дистрибьюторов СВЕЗА получила сертификат на соответствие цепочки поставок.До 2016 года в России у нас не было ни одного дистрибьютора со статусом ответственного лесопользователя, поэтому реализация FSC-сертифицированной фанеры отечественным покупателям была невозможна, комментирует Павел Федюнин, менеджер по стратегическому анализу группы СВЕЗА. Сейчас зеленое строительство становится популярным, ужесточаются требования к материалам. Наличие у дистрибьютора сертификата, подтверждающего соответствие международным экологическим стандартам, дает ему конкурентное преимущество, в частности при поставках на социально значимые объекты или объекты класса люкс.www.sveza.ru