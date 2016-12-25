В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Специалисты Caparol приняли участие в реставрации Смольного собора Немецкий бренд Caparol принял участие в реставрации мирового архитектурного шедевра, величественного Смольного собора, он же Собора Воскресения Словущего. Собор...

Немецкий бренд Caparol принял участие в реставрации мирового архитектурного шедевра, величественного Смольного собора, он же Собора Воскресения Словущего. Собор этот архитектор Франческо Бартоломео Растрелли начал возводить в царствование императрицы Елизаветы Петровны, а завершен он был при императоре Николае I. По своей живописности, выразительности композиции, наружному убранству Смольный собор стал одной из вершин мирового зодчества. Однако со временем окраска фасадов поблекла и в штукатурном слое появились трещины. В 2013 году Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры России принял решение о выполнении реставрационных работ. Для восстановления фасада были выбраны наиболее высокотехнологичные решения в этой сфере. Речь идет о комплексной системе материалов от Caparol, которая включает специальный грунт и силикатные краски, в первую очередь Sylitol NQG, уникальную разработку компании с технологией нанокварцевой решетки. Краска Sylitol NQG способна обеспечить длительную защиту поверхности, повышенную атмосферостойкость, устойчивость к загрязнениям и к агрессивным вредным веществам, содержащимся в воздухе, сохранение привлекательного внешнего вида на долгое время.В числе уникальных характеристик Sylitol NQG высокая паропроницаемость и низкое водопоглощение, минимальная склонность к загрязнению за счет снижения термопластичности, высокая стабильность цветового тона и устойчивость к мелению, а также высокая интенсивность цветового тона за счет предотвращения белых подтеков под воздействием воды. Способность обеспечить точность, чистоту и стойкость цвета стала одним из ключевых требований к краскам при реставрации Смольного собора. Ведь необычайно яркий небесно-голубой цвет является визитной карточкой этой жемчужины петербургского барокко.Специалисты Caparol ответственно подошли к решению задачи. Только подготовительные работы по подбору рецептуры, не нарушающей защитных свойств силикатной краски и позволяющей получить нужный оттенок, заняли около года. В результате точно восстановленный изумительный цвет собора, не встречающийся нигде более в Петербурге, вновь стал украшением города. В настоящее время фасадные работы уже практически завершены, и Смольный собор снова предстает во всем своем великолепии.http://daw-se.ru