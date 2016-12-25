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Полоцк согласовал транзитный тариф с "Транснефтью", Гомель - нет

26.12.2016 19:18 — Новости Экономики | Tut.by  
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Белорусская нефтетранспортная компания «Полоцктранснефть Дружба» согласовала тариф с «Транснефтью», сообщил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

«Полоцктранснефть Дружба» уведомила нас письмом о своем согласии на предложенный нами после проведенного анализа тариф с повышением на 11,76%", — сказал он.

Демин также отметил, что компания «Гомельтранснефть Дружба» на предложенную индексацию в 5,8% не согласилась.

«Об этом мы уведомили сегодня регулятор — Федеральную антимонопольную службу (ФАС РФ). Теперь, согласно подписанной между странами методике, дальнейшими переговорами будет заниматься, с российской стороны, ФАС», — уточнил Демин.

Ранее сообщалось о том, что «Транснефть» сочла экономически обоснованным рост тарифов по двум веткам крупнейшего магистрального нефтепровода «Дружба», проходящего по территории Беларуси, через Гомель — на 5,8%, через Полоцк — на 11,76%.

До этого Беларусь предлагала повысить тарифы на транзит российской нефти по своей территории на 20,5% на фоне полыхающего нефтегазового конфликта между странами.

 
Теги: Гомель
 
 
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23 декабря "Транснефть" направила компаниям "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" уведомления о том, что считает экономически обоснованным...

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