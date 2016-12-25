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Полоцк согласовал транзитный тариф с "Транснефтью", Гомель - нет
26.12.2016 19:18 — Новости Экономики | Tut.by
Белорусская нефтетранспортная компания «Полоцктранснефть Дружба» согласовала тариф с «Транснефтью», сообщил
«Полоцктранснефть Дружба» уведомила нас письмом о своем согласии на предложенный нами после проведенного анализа тариф с повышением на 11,76%", — сказал он.
Демин также отметил, что компания «Гомельтранснефть Дружба» на предложенную индексацию в 5,8% не согласилась.
«Об этом мы уведомили сегодня регулятор — Федеральную антимонопольную службу (ФАС РФ). Теперь, согласно подписанной между странами методике, дальнейшими переговорами будет заниматься, с российской стороны, ФАС», — уточнил Демин.
Ранее сообщалось о том, что «Транснефть» сочла
До этого Беларусь предлагала повысить тарифы на транзит российской нефти по своей территории на 20,5% на фоне полыхающего нефтегазового конфликта между странами.
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