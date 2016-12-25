Президент Беларуси высказал свое мнение по поводу массового отравления в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник» и призвал чиновников и силовиков не допустить подобного в Беларуси. Это заявление прозвучало в сюжетах белорусских телеканалов ОНТ и «Беларусь-1».

На совещании 26 декабря в Минске с представителями власти в том числе поднимались и вопросы безопасности во время рождественских и новогодних праздников. Александр Лукашенко акцентировал внимание силовиков на том, что «нужно сделать все, чтобы на улицах было спокойно, чтобы люди провели нормально праздник».

«И смотрите, чтобы не произошло как в России. Они начали поднимать акцизы на алкоголь, сделали заоблачные цены на спиртные напитки, и люди начинают пить бормотуху, как это было у нас в советские времена», — сказал президент, имея в виду массовую гибель людей в Иркутске.

«Надо прекратить это баловство с этими налогами на спиртное. Ну праздники… Такие наши люди-славяне. И выпить любят, и закусить. Не надо их толкать к тому, чтобы пить боярышник или еще чего-то. Надо это иметь в виду, как бы это непопулярно ни прозвучало из моих уст», — добавил руководитель государства.

Напомним, в декабре в российском Иркутске произошло массовое отравление людей, от которых на сегодняшний день скончались 77 человек . Погибшие употребляли концентрат для ванн «Боярышник», который содержал вместо указанного на этикетке этилового метиловый спирт.

Президент Беларуси ранее неоднократно критиковал акцизную политику в алкогольной отрасли.

«Акцизная политика, которую предлагало правительство и сегодня предлагает, практически угробила, как говорят специалисты, отрасль. Акцизы привели к увеличению цены и вкупе с контрафактом — к снижению спроса на эту продукцию, а значит, потере бюджета», — заявил Лукашенко в 2015 году.

Также он выступил против временных ограничений на продажу спиртных напитков (с 22.00 и до 9.00 в магазинах была запрещена реализация спиртного). Запрет продержался два месяца и десять дней. Решение о снятии ограничений было принято в продолжение совещания в августе 2015 года у главы государства по вопросам производства и оборота алкогольной продукции, несмотря на то что в МВД отметили положительный эффект от такого запрета. Но в милиции не сдаются — в Совет министров передан проект нового антиалкогольного указа — если его подпишут, то будут снова введены ограничения на продажу спиртного с 22.00 до 9.00. Кроме того, в магазинах площадью больше 400 кв. м алкоголь можно будет купить только в специальных отделах.