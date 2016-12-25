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Лукашенко: Надо прекратить это баловство с налогами на спиртное
26.12.2016 21:38 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси высказал свое мнение по поводу массового отравления в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник» и призвал чиновников и силовиков не допустить подобного в Беларуси. Это заявление прозвучало в сюжетах белорусских телеканалов ОНТ и «Беларусь-1».
На совещании 26 декабря в Минске с представителями власти в том числе поднимались и
«И смотрите, чтобы не произошло как в России. Они начали поднимать акцизы на алкоголь, сделали заоблачные цены на спиртные напитки, и люди начинают пить бормотуху, как это было у нас в советские времена», — сказал президент, имея в виду массовую гибель людей в Иркутске.
«Надо прекратить это баловство с этими налогами на спиртное. Ну праздники… Такие наши люди-славяне. И выпить любят, и закусить. Не надо их толкать к тому, чтобы пить боярышник или еще чего-то. Надо это иметь в виду, как бы это непопулярно ни прозвучало из моих уст», — добавил руководитель государства.
Напомним, в декабре в российском Иркутске произошло массовое отравление людей, от которых на сегодняшний день скончались
Президент Беларуси ранее неоднократно критиковал акцизную политику в алкогольной отрасли.
«Акцизная политика, которую предлагало правительство и сегодня предлагает, практически угробила, как говорят специалисты, отрасль. Акцизы привели к увеличению цены и вкупе с контрафактом — к снижению спроса на эту продукцию, а значит, потере бюджета», — заявил Лукашенко в 2015 году.
Также он выступил против
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