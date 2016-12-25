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Лукашенко: Надо прекратить это баловство с налогами на спиртное

26.12.2016 21:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси высказал свое мнение по поводу массового отравления в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник» и призвал чиновников и силовиков не допустить подобного в Беларуси. Это заявление прозвучало в сюжетах белорусских телеканалов ОНТ и «Беларусь-1».

На совещании 26 декабря в Минске с представителями власти в том числе поднимались и вопросы безопасности во время рождественских и новогодних праздников. Александр Лукашенко акцентировал внимание силовиков на том, что «нужно сделать все, чтобы на улицах было спокойно, чтобы люди провели нормально праздник».

«И смотрите, чтобы не произошло как в России. Они начали поднимать акцизы на алкоголь, сделали заоблачные цены на спиртные напитки, и люди начинают пить бормотуху, как это было у нас в советские времена», — сказал президент, имея в виду массовую гибель людей в Иркутске.

«Надо прекратить это баловство с этими налогами на спиртное. Ну праздники… Такие наши люди-славяне. И выпить любят, и закусить. Не надо их толкать к тому, чтобы пить боярышник или еще чего-то. Надо это иметь в виду, как бы это непопулярно ни прозвучало из моих уст», — добавил руководитель государства.

Напомним, в декабре в российском Иркутске произошло массовое отравление людей, от которых на сегодняшний день скончались 77 человек. Погибшие употребляли концентрат для ванн «Боярышник», который содержал вместо указанного на этикетке этилового метиловый спирт.

Президент Беларуси ранее неоднократно критиковал акцизную политику в алкогольной отрасли.

«Акцизная политика, которую предлагало правительство и сегодня предлагает, практически угробила, как говорят специалисты, отрасль. Акцизы привели к увеличению цены и вкупе с контрафактом — к снижению спроса на эту продукцию, а значит, потере бюджета», — заявил Лукашенко в 2015 году.

Также он выступил против временных ограничений на продажу спиртных напитков (с 22.00 и до 9.00 в магазинах была запрещена реализация спиртного). Запрет продержался два месяца и десять дней. Решение о снятии ограничений было принято в продолжение совещания в августе 2015 года у главы государства по вопросам производства и оборота алкогольной продукции, несмотря на то что в МВД отметили положительный эффект от такого запрета. Но в милиции не сдаются — в Совет министров передан проект нового антиалкогольного указа — если его подпишут, то будут снова введены ограничения на продажу спиртного с 22.00 до 9.00. Кроме того, в магазинах площадью больше 400 кв. м алкоголь можно будет купить только в специальных отделах.

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Теги: Минск
 
 
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