МИНСК, 26 дек — Sputnik. Главы государств Евразийского экономического союза, в том числе Кыргызстан, подписали Таможенный кодекс, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств.



© Sputnik Михаил Климентьев Бордюжа: вопрос о генсеке ОДКБ не был решен из-за отсутствия Лукашенко

Санкт-Петербург в понедельник принял саммиты ЕАЭС и ОДКБ. В заседаниях не смог принять участие президент Беларуси Александр Лукашенко . Однако, как пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отсутствие белорусской стороны не помешает обсуждению вопросов, связанных с интеграцией. Он отметил, что подписанные на саммитах документы будут направлены в Минск.

"Президенты четырех стран подписали все представленные документы, в том числе и Таможенный кодекс", — заявил Саркисян, добавив, что документ существенно облегчает все таможенные процедуры внутри стран ЕАЭС. Его слова приводит РИА Новости .

Саркисян отметил, что Кыргызстан, который в ходе церемонии подписания документов не поставил свою подпись под Таможенным кодексом, в итоге его утвердил.

"Кыргызстан подписал Таможенный кодекс. У нас со стороны Кыргызстана не подписано только заявление относительно того, как мы будем выстраивать внешнеэкономическую деятельность. Это связано с тем, что наши киргизские коллеги предлагают уточнить формулировку относительно снятия барьеров, изъятия ограничений на внутреннем рынке", — пояснил Саркисян.

Ранее сообщалось, что в случае подписания Таможенного кодекса всеми главами государств ЕАЭС, документ может вступить в силу с января 2017 года.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.