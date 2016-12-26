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Лидеры ЕАЭС подписали Таможенный кодекс
26.12.2016 20:02 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек — Sputnik. Главы государств Евразийского экономического союза, в том числе Кыргызстан, подписали Таможенный кодекс, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств.
© Sputnik Михаил Климентьев
Санкт-Петербург в понедельник принял саммиты ЕАЭС и ОДКБ.
"Президенты четырех стран подписали все представленные документы, в том числе и Таможенный кодекс", — заявил Саркисян, добавив, что документ существенно облегчает все таможенные процедуры внутри стран ЕАЭС. Его слова приводит
Саркисян отметил, что Кыргызстан, который в ходе церемонии подписания документов не поставил свою подпись под Таможенным кодексом, в итоге его утвердил.
"Кыргызстан подписал Таможенный кодекс. У нас со стороны Кыргызстана не подписано только заявление относительно того, как мы будем выстраивать внешнеэкономическую деятельность. Это связано с тем, что наши киргизские коллеги предлагают уточнить формулировку относительно снятия барьеров, изъятия ограничений на внутреннем рынке", — пояснил Саркисян.
Ранее сообщалось, что в случае подписания Таможенного кодекса всеми главами государств ЕАЭС, документ может вступить в силу с января 2017 года.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
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Подпись под документом поставили президенты России, Кыргызстана, Армении и Казахстана, глава белорусского государства на саммите не присутствовал.
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