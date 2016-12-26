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Товарооборот Беларуси с ЕС в январе—октябре сократился почти на 23%
26.12.2016 20:54 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 26 декабря. По данным Национального статистического комитета, товарооборот Беларуси со странами Европейского союза в январе—октябре 2016 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом сократился на 22,9% и составил 9 млрд 282,5 млн долларов.
В январе—октябре 2015 года снижение товарооборота составило 29,5% по сравнению с таким же периодом 2014-го.
Экспорт в страны ЕС за десять месяцев 2016 года сократился на 32,7% до 4 млрд 878,6 млн долларов, импорт — на 8,1% до 4 млрд 403,9 млн. Положительное сальдо составило 474,7 млн долларов.
Из общего объема экспорта в январе—октябре 2016 года на долю стран ЕАЭС приходилось 47,4% (в январе—октябре 2015 года — 41,1%), из них на долю России — 45,6% (38,7%), стран ЕС — 25,3% (32,2%), остальных стран — 27,3% (26,7%). Импорт из стран ЕАЭС составил 56,6% (в январе—октябре 2015-го — 57,3%), из РФ — 56,4% общего объема импорта (57,1%), стран ЕС — 19,8% (19,3%), остальных стран — 23,6% (23,4%).
В январе—октябре 2016 года зарегистрированы экспортно-импортные операции со 193 странами. Товары поставлялись на рынки 161 государства, импортировалась продукция из 179 стран. В январе—октябре 2015 года экспортно-импортные операции осуществлялись со 192 странами, товары поставлялись на рынки 163 государств, импортировалась продукция из 175 стран.
Основными торговыми партнерами страны в январе—октябре 2016 года являлись: Россия — 51,4% всего объема товарооборота; Украина — 7,4%; Китай — 4,8%; Германия — 4,3%; Польша — 4%; Нидерланды, Великобритания — по 2,5%; Литва — 2,1%; Турция — 1,5%; Италия — 1,3%.
Экспорт товаров в Россию составил 8 млрд 791 млн долларов США, что на 0,7% больше, чем за январь—октябрь 2015 года, импорт из России — 12 млрд 538,4 млн (на 11,6% меньше).
В Великобританию экспортировано товаров на 902,8 млн долларов (на 66,1% меньше), импортировано — на 122,7 млн (на 6,7% меньше).
Объем экспорта в Украину составил 2 млрд 305,8 млн долларов (на 13,9% больше), импортировано в Беларусь — на 781,3 млн (на 0,7% больше).
В Нидерланды экспортировано товаров на 869,7 млн долларов (на 9% больше показателя января—октября 2015 года), импортировано — на 169,2 млн (на 4,7% меньше).
Экспорт в Германию составил 779,5 млн долларов (на 16,3% меньше), импорт — 1 млрд 11,9 млн (на 12,3% меньше).
Объем экспорта в Литву снизился до 660,2 млн долларов (на 19,3%), импорт — до 215,3 млн (на 5,6%).
В Китай экспортировано товаров на 347,6 млн долларов (на 51,7% меньше), импортировано — на 1 млрд 635,6 млн (на 6,7% меньше).
Экспорт в Польшу составил 699 млн долларов (на 10,3% больше), импорт — 979,4 млн (на 8,2% больше).
В Латвию экспорт составил 232,4 млн долларов (на 53,2% меньше), импорт — 58,6 млн (на 6,1% меньше).
Экспорт в Италию составил 74,5 млн долларов (на 33,6% меньше), импорт — 457 млн (на 12% меньше).
Объем экспорта во Францию снизился до 35,5 млн долларов (на 41,7%), импорта — до 192,2 млн (на 28,5%).
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 26 декабря. По данным Национального статистического комитета, товарооборот Беларуси со странами Европейского союза в январе—октябре 2016 года по сравнению...
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