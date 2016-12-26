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Запасы готовой продукции в промышленности в ноябре выросли более чем на 60 млн рублей
26.12.2016 20:38 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 26 декабря. В промышленности складские запасы в ноябре продолжили расти, свидетельствуют данные официальной статистики.
За месяц они увеличились на 60,3 млн рублей и на 1 декабря 2016 года составили 3 млрд 736,3 млн рублей. Соотношение складских запасов и среднемесячного объема промышленного производства составило 68,8%.
Как сообщалось, на 1 ноября удельный вес складских запасов в промышленности составлял 68% к среднемесячному производству, увеличившись за октябрь на 3,7 процентного пункта.
В первой половине 2016 года в промышленности наблюдалось устойчивое снижение складских запасов (их доля к месячному объему промышленного производства снизилась с 74,3% на 1 февраля до 64,7% на 1 июля).
В третьем квартале 2016 года объем складских запасов в промышленности практически не менялся и составлял около 64% месячного объема промпроизводства.
На 1 декабря наибольший уровень складских запасов был отмечен на предприятиях Минской области (106,7% среднемесячного объема производства). Затем следуют Минск (98,9%), Брестская (78%), Гродненская (74,1%) и Могилевская (61,8%) области.
Наименьший уровень складских запасов традиционно зафиксирован в Витебской (39,9%) и Гомельской (30,5%) областях, где находятся нефтеперерабатывающие заводы.
Наиболее высокий уровень запасов готовой продукции в январе—ноябре наблюдался в производстве: текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 2,3 раза превысил среднемесячный объем производства); транспортных средств и оборудования (в 1,9 раза); основных фармацевтических продуктов и препаратов, машин и оборудования (в 1,8 раза).
В горнодобывающей промышленности соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства составило 14,2% (на 1 декабря 2015 года — 15,2%), в обрабатывающей — 81,1% (85,8%), в том числе в пищевой промышленности — 68% (64,1%), деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли, издательской деятельности — 104,1% (123,2%).
В металлургическом производстве данный показатель на 1 декабря составил 39,7% (40,5%), в производстве электрооборудования — 81,4% (89,8%), в производстве резиновых и прочих неметаллических минеральных продуктов — 86,1% (175,2%), в производстве вычислительной техники, электронной и оптической аппаратуры — 165,3% (172,3%).
До министерств и концернов правительство доводило различные задания на 2016 год, в том числе нормативы по снижению складских запасов. За невыполнение этих показателей руководители органов госуправления привлекаются к дисциплинарной ответственности.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 26 декабря. В промышленности складские запасы в ноябре продолжили расти, свидетельствуют данные официальной статистики. За месяц они увеличились на 60,3 млн...
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