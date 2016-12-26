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Покупательная способность белорусского экспорта сократилась на 6,8%
26.12.2016 20:35 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 26 декабря. В январе—октябре 2016 года для Беларуси сложились неблагоприятные ценовые условия внешней торговли: снижение соответствующего индекса составило 7%, сообщает Национальный статистический комитет. Такая тенденция наблюдалась и в прошлом году.
Покупательная способность экспорта по сравнению с январем—октябрем 2015 года упала на 6,8%. Уменьшение стоимостного объема экспорта в январе—октябре 2016 года обусловлено падением средних цен экспортируемых товаров, импорта — средних цен и физических объемов импортируемых товаров. По сравнению с январем—октябрем 2015 года средние цены экспорта снизились на 14,7%, импорта — на 8,3%. Товарная масса экспорта увеличилась на 0,2%, импорта — уменьшилась на 2,3%.
Вместе с тем зафиксировано увеличение физических объемов экспорта инвестиционных товаров на 16,3% при снижении цен на 5%. Экспорт промежуточных товаров сократился на 5%, энергетических — на 15,3%. Экспорт прочих промежуточных товаров увеличился на 1,2%.
Снижение средних цен экспорта наблюдалось в группе промежуточных товаров на 18,1%, в том числе энергетических — на 26,2%. Экспортные цены на потребительские товары уменьшились на 6%, в то время как объем экспорта вырос на 9,4%. Снижение цен зафиксировано в том числе на продовольственные товары на 6,1% при росте экспорта на 1,4%. На непродовольственные товары цены уменьшились на 5,8%, а экспорт вырос на 24,4%.
В июле правительство утвердило программу поддержки и развития экспорта на 2016—2020 годы, разработан план поддержки отечественных экспортеров. Особое внимание в документе уделено диверсификации экспорта. Предусмотрено продолжить переговоры о вступлении Беларуси в ВТО, провести либерализацию законодательства, регулирующего порядок осуществления и контроля внешнеторговых операций. Предполагается внедрить механизм одного окна в администрировании внешней торговли, сократить количество документов, необходимых для оформления внешнеторговых сделок.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 26 декабря. В январе—октябре 2016 года для Беларуси сложились неблагоприятные ценовые условия внешней торговли: снижение соответствующего индекса...
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