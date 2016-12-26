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Реальная зарплата в бюджетном секторе за 12 месяцев снизилась на 5,9%

26.12.2016 19:36 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 26 декабря. Реальная заработная плата в бюджетных организациях в январе—ноябре 2016 года по сравнению с соответствующим периодом 2015 года уменьшилась на 5,9%, в ноябре 2016 года по сравнению с октябрем 2016 года — на 1,1%, сообщил Национальный статистический комитет.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в январе—ноябре 2016 года составила 553,3 рубля, в ноябре — 548,8 рубля, что на 1,4 рубля, или на 0,3%, меньше, чем в октябре 2016 года.

Как сообщалось ранее, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе—ноябре 2016 года составила 715 рублей, в том числе в ноябре — 717,6 рубля, что на 5,3 рубля, или на 0,7%, меньше, чем в октябре 2016 года.

Таким образом, зарплата бюджетников в ноябре была в 1,3 раза меньше, чем в среднем по стране.

Законом о бюджете на 2017 год предусмотрено повышение заработной платы в бюджетном секторе экономики на 9%.

17 ноября на пресс-конференции для российских региональных СМИ Александр Лукашенко во второй раз за несколько дней заявил о необходимости увеличения зарплаты в валютном эквиваленте до 500 долларов. "В 2017 году — умереть, но надо выйти на 500 долларов. <…> Я буду делать все для того, чтобы мы вышли на 500", — подчеркнул он.

21 декабря при назначении новых руководителей Администрации президента Лукашенко вернулся к теме: "500 долларов в будущем году средняя зарплата. При всех сложностях, чего бы это ни стоило. Украдите, откопайте, найдите — что угодно. Но 500 долларов должно быть выполнено. От этого мы никуда не уйдем. Поэтому давайте будем работать в интересах людей, поддерживать людей".

По мнению экономистов, существующая средняя зарплата около 360 долларов в месяц отражает современные возможности национальной экономики.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 декабря. Реальная заработная плата в бюджетных организациях в январе—ноябре 2016 года по сравнению с соответствующим периодом 2015 года уменьшилась на 5,9%,...

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