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Реальная зарплата в бюджетном секторе за 12 месяцев снизилась на 5,9%
26.12.2016 19:36 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 26 декабря. Реальная заработная плата в бюджетных организациях в январе—ноябре 2016 года по сравнению с соответствующим периодом 2015 года уменьшилась на 5,9%, в ноябре 2016 года по сравнению с октябрем 2016 года — на 1,1%, сообщил Национальный статистический комитет.
17 ноября на пресс-конференции для российских региональных СМИ Александр Лукашенко во второй раз за несколько дней заявил о необходимости увеличения зарплаты в валютном эквиваленте до 500 долларов. "В 2017 году — умереть, но надо выйти на 500 долларов. <…> Я буду делать все для того, чтобы мы вышли на 500", — подчеркнул он.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 26 декабря. Реальная заработная плата в бюджетных организациях в январе—ноябре 2016 года по сравнению с соответствующим периодом 2015 года уменьшилась на 5,9%,...
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