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Высший Евразийский экономический совет в Санкт-Петербурге одобрил проекты 25 документов
26.12.2016 19:34 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 26 декабря. Высший Евразийский экономический совет на заседании 26 декабря в Санкт-Петербурге одобрил проекты 25 документов, сообщает пресс-служба Кремля.
Среди них: договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, решения о начале переговоров с Ираном о заключении временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли, о начале переговоров с Индией и Египтом о заключении соглашения о зоне свободной торговли, об утверждении планов либерализации по секторам услуг, о бюджете ЕАЭС на 2017 год.
Одобрены распоряжения о разработке концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза и о реализации основных направлений интеграции в рамках ЕАЭС.
Саммит прошел без участия Александра Лукашенко.
БелаПАН.
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Минск, 26 декабря. Высший Евразийский экономический совет на заседании 26 декабря в Санкт-Петербурге одобрил проекты 25 документов, сообщает пресс-служба Кремля. ...
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