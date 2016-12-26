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Лидеры стран ЕАЭС в отсутствие Лукашенко подписали новую редакцию Таможенного кодекса
26.12.2016 17:51 — Новости Экономики | БелаПАН
Александр Лукашенко по не известным пока причинам на саммит не приехал. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил журналистам, что белорусская сторона уведомила о неучастии Лукашенко в мероприятиях. "Я думаю, что нам некорректно было бы говорить о причинах, все-таки это должна делать пресс-служба президента Белоруссии", — добавил он. Песков заявил, что отсутствие Лукашенко не помешает обсуждать вопросы интеграции. "Потому что, еще раз повторяю, все документы, которые сегодня будут подписываться, они ранее были полностью согласованы в ходе коллегии с нашими белорусскими партнерами. И подписанные документы далее просто будут направлены в Минск с тем, чтобы Александр Григорьевич смог их там подписать", — сказал пресс-секретарь Путина. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза придет на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году. Документ призван заложить необходимые основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках ЕАЭС. Работа над новой редакцией велась три года. Со вступлением нового документа в силу Евразийская экономическая комиссия будет определять верхние стоимостные и весовые пороги беспошлинной торговли, единые для всех стран. Стороны по своему усмотрению смогут устанавливать более низкие нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне в отношении товаров, перемещаемых посредством международных почтовых отправлений, а также экспресс-перевозчиками. Члены союза договорились, что через год после вступления в силу нового Таможенного кодекса, в 2018 году, начнется постепенное снижение порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов в страны ЕАЭС. Первое снижение — до 500 евро в 2018 году. Сверх нормы — предусмотрен платеж в размере 30%, но не менее 4 евро за 1 кг. По истечении двух лет с момента вступления в силу кодекса предусмотрено снижение нормы до 200 евро, сверх этого — уплата 15%, но не менее 2 евро за 1 кг. Предполагается, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу 1 июля 2017 года. 9 декабря Александр Лукашенко провел специальное совещание, на котором потребовал обеспечить соблюдение национальных интересов страны при принятии Таможенного кодекса ЕАЭС. Он потребовал дать проекту Таможенного кодекса "объективную оценку, взвесить все за и против, просчитать последствия и возможные риски". "Несмотря на положительные отзывы государственных органов, научных организаций, у меня возникает ряд вопросов с точки зрения соблюдения в представленном документе национальных интересов", — заявил официальный лидер. "Мы ничего не должны потерять, у нас терять нечего. Если основные игроки нашего экономического союза — Россия и Казахстан — могут где-то на что-то закрыть глаза и рукой махнуть (у них денег немерено, знаете от чего), то у нас таких шальных денег нет. Мы зарабатываем своими мозгами и руками эти деньги", — подчеркнул Лукашенко. Он также отметил, что экономика Беларуси почти два года функционирует в рамках ЕАЭС. "Результаты известны. Я уже не единожды об этом говорил. Падение товарооборота в союзе — около 40% в прошлом году, в этом году — около 15%. Вот результат", — сказал Лукашенко Стоит отметить, что Таможенный кодекс Таможенного союза, вступивший в силу 1 июля 2010 года, белорусский руководитель подписал с пятидневным опозданием. В оговоренный срок документ вступил в силу только на территории России и Казахстана.
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Александр Лукашенко по не известным пока причинам на саммит не приехал. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил журналистам, что белорусская сторона...
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